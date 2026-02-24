Депутаты предложили выдавать антидепрессанты по ОМС

В январе РБК писал со ссылкой на аналитическую компанию DSM Group, что российские аптеки продали 22,3 млн упаковок антидепрессантов в 2025 г. – это в четыре раза больше показателя 2019 г. Объем продаж по итогам прошлого года составил 20,5 млрд руб. (на 24% больше показателя 2024 г. в натуральном выражении и на 36% в деньгах).