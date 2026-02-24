Депутаты предложили выдавать антидепрессанты по ОМС
Депутаты фракции «Новые люди» обратились к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с предложением включить антидепрессанты, назначаемые при амбулаторном лечении депрессии, в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Предлагается предоставить такую услугу гражданам с финансовыми трудностями, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
В обращении парламентарии отмечают рост числа россиян с депрессивными, тревожными и стрессовыми расстройствами: в 2024 г. таких состояний было выявлено на 21,5% больше, чем в 2020-м, а продажи антидепрессантов за последние годы практически удвоились. При этом многие пациенты вынуждены приобретать препараты за свой счет.
Депутаты предложили выдавать антидепрессанты бесплатно или с частичной оплатой. Отсутствие доступной терапии ведет к прерыванию лечения и ухудшению состояния, а это, в свою очередь, снижает трудоспособность сотрудников и ведет к экономическим потерям, подчеркивают авторы идеи.
В январе РБК писал со ссылкой на аналитическую компанию DSM Group, что российские аптеки продали 22,3 млн упаковок антидепрессантов в 2025 г. – это в четыре раза больше показателя 2019 г. Объем продаж по итогам прошлого года составил 20,5 млрд руб. (на 24% больше показателя 2024 г. в натуральном выражении и на 36% в деньгах).