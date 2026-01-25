Продажи антидепрессантов в аптеках выросли в четыре раза с 2019 года
Объем продаж по итогам прошлого года составил 20,5 млрд руб. Это на 24% больше показателя 2024 г. в натуральном выражении и на 36% в деньгах. В DSM Group указывают, что это самая высокая динамика после 2022 г., когда прирост (относительно 2021 г.) составил 42% в натуральном выражении и 66% в денежном.
В 2019 г. россияне купили в аптеках 8,4 млн упаковок на 4,7 млрд руб. «По сравнению с тем же периодом россияне в 2025 г. потратили на такие лекарства в четыре раза больше. А в сравнении с предыдущим всплеском продаж в 2022-м расходы на эту категорию лекарств выросли за три года вдвое», – указывается в материале.
По оценкам RNC Pharma, россияне купили 23,5 млн упаковок антидепрессантов на 19,5 млрд руб. по итогам 2025 г.
RNC Pharma летом 2025 г. отмечала, что больше всего потраченных на антидепрессанты средств ушло на продукцию в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Меньше всего транквилизаторы покупали в Ненецком автономном округе, Республике Туве и Чукотском автономном округе. Примечательно, что за первые полгода 2025 г., по данным RNC Pharma, россияне потратили 4,6 млрд руб. только на антидепрессанты.