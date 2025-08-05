Россияне потратили на антидепрессанты 4,6 млрд рублей в первом полугодии

30 июля стало известно, что за первые шесть месяцев 2025 г. онлайн-продажи антидепрессантов в Краснодарском крае увеличились на 61% в натуральном выражении. За это время через интернет-аптеки в регионе было реализовано почти 30 000 упаковок антидепрессантов, тогда как за аналогичный период прошлого года – около 18 600 упаковок.