Россияне потратили на антидепрессанты 4,6 млрд рублей в первом полугодии
В денежном выражении объем проданных транквилизаторов и антидепрессантов на российском рынке в первые шесть месяцев 2025 г. вырос на 16,9% в сравнении с тем же периодом 2024 г. и достиг 4,6 млрд руб., сообщила компания RNC Pharma. В то же время количество проданных упаковок увеличилось на 9,8%.
По данным аналитиков, 32,8% потраченных на эту категорию товаров средств ушло на продукцию в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Меньше всего транквилизаторы покупали в Ненецком автономном округе, Республике Тува и Чукотском автономном округе. Во всех трех регионах потребители купили 5900 упаковок.
Только девять российских регионов показали снижение по натуральному объему потребления антидепрессантов, в том числе самое большое падение показала Кировская область (-9%). В список лидеров по продажам указанной категории средств вошли такие торговые марки, как «Афобазол», «Грандаксин», «Адаптол», «Атаракс» и др.
30 июля стало известно, что за первые шесть месяцев 2025 г. онлайн-продажи антидепрессантов в Краснодарском крае увеличились на 61% в натуральном выражении. За это время через интернет-аптеки в регионе было реализовано почти 30 000 упаковок антидепрессантов, тогда как за аналогичный период прошлого года – около 18 600 упаковок.