Тарифы «Почты России» проиндексируют с целью финансового оздоровления компании

8 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД и кабмин будут вместе работать над решением проблем «Почты России» и ее развитием. Спикер нижней палаты парламента объявил, что будет создана рабочая группа с участием представителей Госдумы. По его словам, проблемы «Почты России» имеют комплексный характер. Люди сообщают о закрытии отделений, в том числе в отдаленных сельских населенных пунктах.