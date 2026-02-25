Мишустин заявил об отсутствии дефицита жизненно важных лекарств в РФ
В России нет дефицита жизненно важных лекарственных препаратов. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 г.
«Мы сможем обеспечить наших граждан всем необходимым», – заявил он.
По словам премьера, отечественные ученые добились заметных результатов в разработке новых препаратов. Он подчеркнул, что даже при полной остановке поставок из недружественных стран власти смогут обеспечить граждан лекарствами и необходимой медпомощью.
Мишустин отметил, что продолжаются испытания препаратов, не имеющих мировых аналогов. Так, разработаны вакцины от различных видов рака, которые планируется включить в программу обязательного медицинского страхования.
Премьер также говорил о том, что по итогам 2025 г. промышленное производство выросло на 1,3%. В числе наиболее динамичных направлений он назвал фармацевтическую и медицинскую промышленность. По его данным, выпуск лекарств увеличился на 15,5%, производство медицинских изделий – на 10%.