Мишустин заявил об отсутствии дефицита жизненно важных лекарств в РФ

Премьер также говорил о том, что по итогам 2025 г. промышленное производство выросло на 1,3%. В числе наиболее динамичных направлений он назвал фармацевтическую и медицинскую промышленность. По его данным, выпуск лекарств увеличился на 15,5%, производство медицинских изделий – на 10%.