Мишустин: треть станков в России – отечественного производства

Мишустин в ходе отчета также рассказал, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2025 г. составил 1%. За последние три года ВВП увеличился более чем на 10%, что, по его словам, соответствует общемировой динамике. «И это при усилении непростых внешних вызовов», – подчеркнул премьер.