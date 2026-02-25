Мишустин: треть станков в России – отечественного производства
Около трети станков, используемых в России, произведены внутри страны. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, выступая с отчетом в Госдуме.
Он также отметил позитивную динамику в робототехнике – количество промышленных роботов увеличилось в полтора раза.
Мишустин сообщил, что по итогам 2025 г. промышленное производство выросло на 1,3%. Основным драйвером стали обрабатывающие отрасли, которые прибавили 3,6% – показатель оказался выше прогнозных ожиданий. По его словам, одними из самых быстрорастущих направлений остаются фармацевтическая, медицинская промышленность. Так, выпуск лекарств увеличился на 15,5%, а производство медицинских изделий показало рост в 10%.
Мишустин в ходе отчета также рассказал, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2025 г. составил 1%. За последние три года ВВП увеличился более чем на 10%, что, по его словам, соответствует общемировой динамике. «И это при усилении непростых внешних вызовов», – подчеркнул премьер.