Володин: кабмину нужно взять под особый контроль рост тарифов ЖКХ в регионах
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости особого контроля за ситуацией с тарифами ЖКХ в регионах. Об этом он сказал, комментируя отчет премьер-министра Михаила Мишустина.
По словам Володина, динамика в ряде субъектов вызывает обеспокоенность. «Мы считаем правильным, чтобы правительство взяло под особый контроль эти вопросы, связанные с тарифообразованием. И вообще, взяли под контроль ситуацию, которая в регионах, мы видим, пошла не туда», – заявил он.
Мишустин ответил, что тема качества коммунальных услуг остается острой и затрагивает всех граждан. По его словам, проблемы в сфере ЖКХ накапливались десятилетиями, а высокий уровень износа инфраструктуры требует комплексной модернизации.
Премьер отметил, что для обновления коммунальных объектов сформированы инструменты с привлечением значительного бюджетного финансирования. Более половины регионов уже списали две трети задолженности по бюджетным кредитам, и высвобожденные средства направлены, в том числе, на модернизацию сетей. Также утвержден новый федеральный проект по обновлению коммунальной инфраструктуры.
«Для поддержки социально незащищенных групп граждан ограничили мы размер уплаты коммунальных платежей. Вы помните прекрасно цифру 22% от доходов семей. У регионов есть возможность эту долю еще уменьшать», – напомнил Мишустин.
Кроме того, премьер призвал депутатов ускорить принятие правительственного законопроекта, расширяющего полномочия ФАС по ограничению тарифов ЖКХ в регионах.