Володин: кабмину нужно взять под особый контроль рост тарифов ЖКХ в регионах

По словам Володина, динамика в ряде субъектов вызывает обеспокоенность. «Мы считаем правильным, чтобы правительство взяло под особый контроль эти вопросы, связанные с тарифообразованием. И вообще, взяли под контроль ситуацию, которая в регионах, мы видим, пошла не туда», – заявил он.