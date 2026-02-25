Силуанов: доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ составит менее 20% в 2026 году
Доля нефтегазовых доходов в бюджете России составит менее 20% в текущем году, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что теперь РФ все меньше на них ориентируется.
Глава Минфина рассказал, что правительство рассматривает ужесточение бюджетного плана с точки зрения снижение цены на отсечения нефти. «Правительство Российской Федерации рассматривает вопрос по ужесточению бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены. Такие решения, думаю, что мы рассмотрим и примем достаточно быстро», – сказал Силуанов.
При этом показатели бюджета все равно будут изменены с учетом конъюнктуры, при этом нацпроекты все равно обеспечены финансированием. «Возможно, с учетом внешней конъюнктуры показатели будут чуть смещены, чуть изменены», – отметил Силуанов.
25 февраля премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме рассказал, что члены правительства и представители Центробанка обсудили с президентом Владимиром Путиным различные способы покрытия дефицита бюджета.
На 2026 г. запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн руб. (1,6% ВВП). В министерстве подчеркивали, что высокие значения размера дефицита в начале года обусловлены опережающим финансированием расходов внутри года и не повлияют на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2026 г. в целом.