Новак поручил Минфину и Минэнерго рассмотреть корректировки топливного демпфера

31 января правительство продлило действие ограничений на экспорт бензина, дизельного топлива и иных нефтепродуктов из России до 31 июля 2026 г. Они не касаются поставок в рамках межправительственных соглашений и гуманитарных поставок. Запрет на экспорт бензина также больше не затрагивает производителей топлива, чтобы избежать затоваривания производственных мощностей нефтяных компаний.