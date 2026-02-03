Газета
Главная / Бизнес /

Новак поручил Минфину и Минэнерго рассмотреть корректировки топливного демпфера

Ведомости

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минфину и Минэнерго рассмотреть предложения нефтяных компаний по корректировке топливного демпфера.

По его словам, механизм демпфера является положительно зарекомендовавшим себя инструментом и он работает.

«Посмотрим, о чем Министерство энергетики с Минфином договорятся и выйдут в правительство», – отметил Новак на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике (цитата по ТАСС).

26 января ТАСС со ссылкой на письма «Лукойла», направленные первому замминистра энергетики Павлу Сорокину, писал, что компания направила в Минэнерго предложения по стимулированию производства и поставок моторного топлива на внутренний рынок.

В частности, «Лукойл» просил рассмотреть снятие запрета на экспорт автомобильных бензинов и вернуть фиксацию коэффициента Вспр в расчете топливного демпфера в размере $10–15 за баррель, чтобы нефтяные компании могли продолжать получать выплату.

31 января правительство продлило действие ограничений на экспорт бензина, дизельного топлива и иных нефтепродуктов из России до 31 июля 2026 г. Они не касаются поставок в рамках межправительственных соглашений и гуманитарных поставок. Запрет на экспорт бензина также больше не затрагивает производителей топлива, чтобы избежать затоваривания производственных мощностей нефтяных компаний.

