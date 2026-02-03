Новак поручил Минфину и Минэнерго рассмотреть корректировки топливного демпфера
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минфину и Минэнерго рассмотреть предложения нефтяных компаний по корректировке топливного демпфера.
По его словам, механизм демпфера является положительно зарекомендовавшим себя инструментом и он работает.
«Посмотрим, о чем Министерство энергетики с Минфином договорятся и выйдут в правительство», – отметил Новак на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике (цитата по ТАСС).
В частности, «Лукойл» просил рассмотреть снятие запрета на экспорт автомобильных бензинов и вернуть фиксацию коэффициента Вспр в расчете топливного демпфера в размере $10–15 за баррель, чтобы нефтяные компании могли продолжать получать выплату.
31 января правительство продлило действие ограничений на экспорт бензина, дизельного топлива и иных нефтепродуктов из России до 31 июля 2026 г. Они не касаются поставок в рамках межправительственных соглашений и гуманитарных поставок. Запрет на экспорт бензина также больше не затрагивает производителей топлива, чтобы избежать затоваривания производственных мощностей нефтяных компаний.