Главная / Бизнес /

Ограничения на экспорт бензина сохранятся до августа

Но для производителей топлива они действовать не будут
Василий Милькин
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Правительство продлило срок действия ограничений на экспорт бензина, дизельного топлива и ряда других нефтепродуктов из России на пять месяцев – до 31 июля 2026 г. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте кабмина 31 января.

Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на российском топливном рынке, пояснила пресс-служба правительства. Запрет не касается поставок в рамках межправительственных соглашений и гуманитарных поставок.

