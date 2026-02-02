Ограничения на экспорт бензина сохранятся до августа

Ограничения на экспорт бензина сохранятся до августаНо для производителей топлива они действовать не будут
Правительство продлило срок действия ограничений на экспорт бензина, дизельного топлива и ряда других нефтепродуктов из России на пять месяцев – до 31 июля 2026 г. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте кабмина 31 января.
Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на российском топливном рынке, пояснила пресс-служба правительства. Запрет не касается поставок в рамках межправительственных соглашений и гуманитарных поставок.
