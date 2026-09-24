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Главная / Экономика /

Набиуллина: умеренная ДКП сдерживает инфляцию в России

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Умеренная денежно-кредитная политика (ДКП) Банка России не позволяет разогнаться инфляции в стране. Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе XXIII Международного банковского форума в Санкт-Петербурге.

Глава регулятора отметила, что высокая инфляция беспокоит регулятор, добавив, что в России умеренная ДКП, которая не мешает кредитованию. Также Набиуллина дополнила, что состояние корпоративных заемщиков не лучшее, однако доход компаний находится на уровне 2018–2019 гг. По ее словам, «экономика генерит прибыль».

23 сентября Росстат сообщил, что инфляция в России с 15 по 21 сентября составила 0,06%, ускорившись с 0,02% неделей ранее. С начала сентября цены выросли на 0,13%, а с начала года – на 4,81%.

22 сентября стало известно, что инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли на 0,5 п. п. – до 14,2%. Выше сентябрьского значения за 2026 г. стало только июльское – 14,7%. Оценка наблюдаемой инфляции выросла до 15,1% (+0,8 п. п.). Этот сентябрьский показатель оказался равен июльскому.

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