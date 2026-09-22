Инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 14,2%
Инфляционные ожидания населения России в сентябре выросли на 0,5 п. п. – до 14,2%, следует из опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России.
Выше сентябрьского значения за 2026 г. стало только июльское – 14,7%. Оценка наблюдаемой инфляции выросла до 15,1% (+0,8 п. п.). Этот сентябрьский показатель оказался равен июльскому.
При этом наблюдаемая инфляция среди тех, кто имеет сбережения ниже, чем в группах, не имеющих денежного запаса, – 16,2% и 13,6% годовых соответственно.
Банк России сообщал, что инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка в России сохраняются повышенными, несмотря на разнонаправленную динамику. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции. Годовая инфляция, по оценке ЦБ на 7 сентября, составила 6,3%. В июле текущий рост цен с поправкой на сезонность ускорился до 11,6% в пересчете на год после 5,3% в среднем во II квартале 2026 г. Базовая инфляция увеличилась до 7% с 4,6%.
11 сентября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Это стало первой паузой после полутора лет смягчения денежно-кредитной политики. Регулятор ожидает, что годовая инфляция составит 6–7% в 2026 г. и вернется к цели в 4% в 2027 г.