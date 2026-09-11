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Главная / Экономика /

ЦБ: инфляционные ожидания в России остаются повышенными

Татьяна Мозолевская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка в России сохраняются повышенными, несмотря на разнонаправленную динамику. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции, говорится в материалах Банка России.

Годовая инфляция, по оценке ЦБ на 7 сентября, составила 6,3%. В июле текущий рост цен с поправкой на сезонность ускорился до 11,6% в пересчете на год после 5,3% в среднем во II квартале 2026 г. Базовая инфляция увеличилась до 7% с 4,6%.

На ценовую динамику в последние месяцы значительно влияли волатильные компоненты, в частности моторное топливо и плодоовощная продукция. Рост стоимости топлива отразился и на устойчивой инфляции, диапазон оценок которой ЦБ повысил до 5–6% в пересчете на год.

11 сентября совет директоров ЦБ решил сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 14% годовых. Это стало первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики. Решение регулятора ожидало большинство – 23 из 30 – опрошенных «Ведомостями» экономистов. Семь аналитиков не исключали в сентябре снижение ставки на 25 базисных пунктов (б. п.) до 13,75%. Один допускал даже более решительный шаг снижения – на 50 б. п.

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