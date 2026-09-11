ЦБ: инфляционные ожидания в России остаются повышенными

Годовая инфляция, по оценке ЦБ на 7 сентября, составила 6,3%. В июле текущий рост цен с поправкой на сезонность ускорился до 11,6% в пересчете на год после 5,3% в среднем во II квартале 2026 г. Базовая инфляция увеличилась до 7% с 4,6%.