Инфляция в России ускорилась до 0,06% за неделю

Основное снижение цен пришлось на плодоовощную продукцию: в среднем она подешевела на 1,6%. Картофель стал дешевле на 3,4%, капуста – на 3,3%, морковь – на 3%, яблоки – на 2,6%, лук – на 2,4%. При этом помидоры подорожали на 1,9%, а бананы – на 0,5%. Среди остальных продуктов сильнее всего выросли цены на яйца – на 2,4%, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 1% и 0,8%, на гречку, рыбу мороженую – на 0,6%, соль, свинину и мясо кур – на 0,5%, пшено, подсолнечное масло и творог – на 0,4%.