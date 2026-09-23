Инфляция в России ускорилась до 0,06% за неделю
Инфляция в России с 15 по 21 сентября составила 0,06%, ускорившись с 0,02% неделей ранее. С начала сентября цены выросли на 0,13%, а с начала года – на 4,81%, следует из данных Росстата.
Индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,06%. С начала сентября показатель был 100,13%, а с начала года – 104,81%.
Основное снижение цен пришлось на плодоовощную продукцию: в среднем она подешевела на 1,6%. Картофель стал дешевле на 3,4%, капуста – на 3,3%, морковь – на 3%, яблоки – на 2,6%, лук – на 2,4%. При этом помидоры подорожали на 1,9%, а бананы – на 0,5%. Среди остальных продуктов сильнее всего выросли цены на яйца – на 2,4%, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 1% и 0,8%, на гречку, рыбу мороженую – на 0,6%, соль, свинину и мясо кур – на 0,5%, пшено, подсолнечное масло и творог – на 0,4%.
Подорожали также сливочное масло и вареные колбасы – на 0,3%, молоко (ультрапастеризованное), сухие молочные смеси для детского питания, кефир, мука, ржаной хлеб, сосиски, сардельки, баранина – на 0,2%, печенье, говядина, пшеничный хлеб, сметана, сыры, вермишель, чай – на 0,1%. Сахар, напротив, подешевел на 1,1%, рис – на 0,2%, макаронные изделия и маргарин – на 0,1%.
В сегменте непродовольственных товаров первой необходимости зубные пасты подорожали на 0,7%, зубные щетки – на 0,6%. Смартфоны прибавили 0,7%, тогда как цены на электропылесосы и телевизоры практически не изменились. Новые отечественные и иностранные автомобили также не изменились в цене. Бензин подорожал на 0,05%, дизельное топливо подешевело на 0,7%.
С 8 по 14 сентября 2026 г. индекс потребительских цен в России составил 100,02%. С начала сентября потребительские цены увеличились на 0,07% (100,07%), а с начала 2026 г. инфляция составила 4,74%.