Инфляция в России с 8 по 14 сентября составила 0,02%

За прошедшую неделю цены повысились на яйца (+2,5%), гречку (+0,8%), мясные (+0,7%) и овощные (+0,6%) консервы для детского питания. Цена на пшено увеличилась на 0,5%, на свинину, маргарин, соль – на 0,4%, а на говядину, курицу и подсолнечное масло – на 0,3%. Баранина, сосиски, сардельки, сухие смеси для детского питания, а также кефир, пшеничный хлеб и рис подорожали на 0,2%.