Инфляция в России с 8 по 14 сентября составила 0,02%
С 8 по 14 сентября 2026 г. индекс потребительских цен в России составил 100,02%, следует из опубликованных данных Росстата.
По оценке ведомства, с начала сентября потребительские цены увеличились на 0,07% (100,07%), а с начала 2026 г. инфляция составила 4,74%.
За прошедшую неделю цены повысились на яйца (+2,5%), гречку (+0,8%), мясные (+0,7%) и овощные (+0,6%) консервы для детского питания. Цена на пшено увеличилась на 0,5%, на свинину, маргарин, соль – на 0,4%, а на говядину, курицу и подсолнечное масло – на 0,3%. Баранина, сосиски, сардельки, сухие смеси для детского питания, а также кефир, пшеничный хлеб и рис подорожали на 0,2%.
При этом цены снизились на колбасы и фруктово-ягодное детское питание на 0,3%. Молоко, макароны и печенье подешевели на 0,2%, а сливочное масло, сахар-песок и вермишель на 0,1%.
Среди непродовольственных товаров цены повысились на медикаменты, порошок для стирки, шампуни, смартфоны и телевизоры. Цены снизились на детские футболки (-0,5%), спортивные костюмы и кроссовки (-0,4%), джинсы (-0,2%), а также на мужские майки, футболки (-0,3%) и носки (-0,2%).
Цены на бензин повысились на 0,4%, а на дизельное топливо, наоборот, уменьшились на 0,3%. Также снизилась стоимость поездки на Черное море (-6,4%) и в отдельные страны Юго-Восточной Азии (-1,6%). Цена на проезд на городском транспорте увеличилась на 0,1%.
11 сентября Росстат сообщал, что дефляция в России в августе составила 0,08%. Отмечалось, что продовольственные товары подешевели на 0,26%, а плодоовощная продукция – на 5,72%.