Росстат: дефляция в России в августе составила 0,08%

Среди других продуктов сильнее всего выросли цены на сахар – на 5,7%, гречневую крупу – на 5,1% и мясо – на 2,2%. Икра лососевых подорожала на 2,1%, мороженая неразделанная рыба – на 2%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,53%, услуги подешевели на 0,54%. Базовый индекс потребительских цен увеличился на 0,29%. Цены на жизненно необходимые лекарственные препараты в среднем выросли на 0,2%.