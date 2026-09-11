Росстат: дефляция в России в августе составила 0,08%
Потребительские цены в России в августе снизились на 0,08% по сравнению с июлем. Об этом сообщается в опубликованных данных Росстата.
По данным ведомства, продовольственные товары подешевели на 0,26%, плодоовощная продукция – на 5,72%. Сильнее всего снизились цены на белокочанную капусту – на 18,8%, картофель – на 17,9% и морковь – на 14,6%. При этом апельсины подорожали на 8,1%, огурцы – на 3,4%.
Среди других продуктов сильнее всего выросли цены на сахар – на 5,7%, гречневую крупу – на 5,1% и мясо – на 2,2%. Икра лососевых подорожала на 2,1%, мороженая неразделанная рыба – на 2%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,53%, услуги подешевели на 0,54%. Базовый индекс потребительских цен увеличился на 0,29%. Цены на жизненно необходимые лекарственные препараты в среднем выросли на 0,2%.
Также, по данным Росстата, фотоаппараты выросли в цене на 6,2%, USB флеш-накопители – на 5,3%, смартфоны – на 3,9%. Цены на дизельное топливо снизились на 4,6%, газовое моторное топливо подорожало на 2,7%. Бензин АИ-98 и выше вырос в цене на 1,3%.
2 сентября Росстат сообщил, что зафиксировал дефляцию в конце лета. Потребительские цены в России с 25 по 31 августа снизились на 0,01%. 26 августа сообщалось, что с 18 по 24 августа Росстат фиксировал инфляцию на уровне 0,01%.