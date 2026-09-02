Цены в России с 25 по 31 августа снизились на 0,01%
Потребительские цены в России с 25 по 31 августа снизились на 0,01%. С начала 2026 г. они выросли на 3,94%, следует из опубликованных данных Росстата.
За неделю вареные колбасы, овощные консервы для детского питания и черный чай подешевели на 0,2%. Цены на полукопченые и варено-копченые колбасы, сосиски, сардельки, сухие молочные смеси, фруктово-ягодные консервы для детского питания, кефир и рис снизились на 0,1%.
Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 1,7%. Сильнее всего снизились цены на белокочанную капусту – на 4,2%, картофель – на 4%, морковь – на 3,6%, свеклу и репчатый лук – на 3,3%. Помидоры подешевели на 1,1%, яблоки – на 1%, бананы – на 0,3%. Огурцы, напротив, подорожали на 0,2%.
Среди продуктов сильнее всего выросли цены на сахар – на 0,9%. Гречка и куриные яйца подорожали на 0,6%, пшено и мясные консервы для детского питания – на 0,5%, мороженая рыба и подсолнечное масло – на 0,4%, куриное мясо – на 0,3%.
Из непродовольственных товаров первой необходимости спички подорожали на 0,4%, туалетное и хозяйственное мыло – на 0,2%. Зубная паста подешевела на 0,2%, а сухие корма для домашних животных – на 0,1%.
26 августа сообщалось, что с 18 по 24 августа, Росстат фиксировал инфляцию на уровне 0,01%. С 11 по 17 августа была дефляция на 0,02%, а неделей раньше – на 0,04%.