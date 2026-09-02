Цены в России с 25 по 31 августа снизились на 0,01%

Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 1,7%. Сильнее всего снизились цены на белокочанную капусту – на 4,2%, картофель – на 4%, морковь – на 3,6%, свеклу и репчатый лук – на 3,3%. Помидоры подешевели на 1,1%, яблоки – на 1%, бананы – на 0,3%. Огурцы, напротив, подорожали на 0,2%.