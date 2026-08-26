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Главная / Экономика /

Недельная инфляция в России ускорилась до 0,01%

Елена Вострикова

Инфляция в России за период с 18 по 24 августа составила 0,01% после дефляции на 0,02% неделей раньше. С начала года цены выросли на 4,68%, следует из данных Росстата.

Плодоовощная продукция за неделю в среднем подешевела на 1,9%. Цены на белокочанную капусту снизились на 4,6%, картофель – на 4,2%, морковь – на 3,8%, свеклу – на 3,3%, помидоры – на 3,1%, репчатый лук – на 2%, яблоки – на 1,1%, бананы – на 0,6%. При этом огурцы подорожали на 2,4%.

Среди других продуктов сильнее всего выросли цены на сахар – на 1,6%, гречку – на 1,1% и пшено – на 0,7%. Куриное мясо и мороженая рыба подорожали на 0,5%, подсолнечное масло – на 0,4%, сыры – на 0,3%.

Одновременно ультрапастеризованное молоко подешевело на 0,3%. Цены на сосиски, сардельки, куриные яйца, пшеничную муку и овощные консервы для детского питания снизились на 0,2%, на говядину, баранину, рис, творог и маргарин – на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости пеленки для новорожденных подорожали на 0,3%, спички – на 0,2%, хозяйственное мыло и туалетная бумага – на 0,1%. Туалетное мыло подешевело на 0,4%, зубные щетки – на 0,3%, зубная паста – на 0,2%.

19 августа сообщалось, что с 11 по 17 августа Росстат фиксировал дефляцию на уровне 0,02%. Неделей раньше потребительские цены снизились на 0,04%.

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