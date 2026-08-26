Недельная инфляция в России ускорилась до 0,01%

Плодоовощная продукция за неделю в среднем подешевела на 1,9%. Цены на белокочанную капусту снизились на 4,6%, картофель – на 4,2%, морковь – на 3,8%, свеклу – на 3,3%, помидоры – на 3,1%, репчатый лук – на 2%, яблоки – на 1,1%, бананы – на 0,6%. При этом огурцы подорожали на 2,4%.