Цены в России с 11 по 17 августа снизились на 0,02%

За отчетную неделю плодоовощная продукция в среднем подешевела на 2,1%. В частности, цены на белокочанную капусту снизились на 5,4%, картофель – на 5,3%, морковь – на 3,7%, свеклу – на 3,1%, помидоры – на 2,3%. При этом огурцы подорожали на 0,4%. Среди других продуктов гречка подорожала на 1,3%, мясные консервы для детского питания – на 0,6%, мороженая рыба, сахар и пшено – на 0,5%. Цены на кефир снизились на 0,3%, сыры – на 0,2%.