Цены в России с 11 по 17 августа снизились на 0,02%
Дефляция в России за период с 11 по 17 августа составила 0,02%, следует из данных Росстата. Неделей ранее потребительские цены снизились на 0,04%.
С начала августа цены в стране снизились на 0,08%, с начала 2026 г. – выросли на 4,67%. В августе 2025 г. дефляция составила 0,4%, а инфляция с начала того года – 3,94%.
За отчетную неделю плодоовощная продукция в среднем подешевела на 2,1%. В частности, цены на белокочанную капусту снизились на 5,4%, картофель – на 5,3%, морковь – на 3,7%, свеклу – на 3,1%, помидоры – на 2,3%. При этом огурцы подорожали на 0,4%. Среди других продуктов гречка подорожала на 1,3%, мясные консервы для детского питания – на 0,6%, мороженая рыба, сахар и пшено – на 0,5%. Цены на кефир снизились на 0,3%, сыры – на 0,2%.
Из непродовольственных товаров наиболее заметно подорожали смартфоны – на 1%.
Средняя стоимость поездок на Черноморское побережье России за неделю снизилась на 4,8%, путевок в дома отдыха и пансионаты – на 0,5%. В то же время поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии подорожали на 3,8%.
14 августа стало известно, что внешний долг России увеличился на $6,5 млрд и на 1 июля составил $313,83 млрд. Больше всего выросли внешние обязательства банковской системы – на 6,2% до $113,34 млрд. На 4,5% вырос долг прочего сектора – до $176,93 млрд.