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Главная / Инвестиции /

Костин заявил о серьезном приросте китайских инвестиций в Россию

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В России наметился серьезный прирост инвестиций со стороны китайских инвесторов, заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин. По его словам, интерес к вложениям в российскую экономику проявляют также инвесторы из арабских стран.

Костин отметил, что потенциал для дальнейшего притока иностранных инвестиций сохраняется. При этом конкретные объемы китайских вложений и проекты, которыми интересуются инвесторы из арабских стран, он не назвал.

2 июня 2026 г. Костин сообщил о расширении сотрудничества России с Китаем, Индией, Турцией и странами Персидского залива. Тогда он уже отмечал большой интерес к инвестициям в Россию со стороны китайских и других восточных инвесторов. Костин также указывал, что почти все расчеты с Китаем ведутся в рублях и юанях.

4 сентября глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что взаиморасчеты России и Китая почти полностью перешли на национальные валюты. По его словам, для дальнейшего развития расчетов в рублях и юанях необходимо совершенствовать инфраструктуру клиринговых операций и корреспондентских счетов.

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