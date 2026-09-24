Костин заявил о серьезном приросте китайских инвестиций в Россию

2 июня 2026 г. Костин сообщил о расширении сотрудничества России с Китаем, Индией, Турцией и странами Персидского залива. Тогда он уже отмечал большой интерес к инвестициям в Россию со стороны китайских и других восточных инвесторов. Костин также указывал, что почти все расчеты с Китаем ведутся в рублях и юанях.