Костин заявил о серьезном приросте китайских инвестиций в Россию
В России наметился серьезный прирост инвестиций со стороны китайских инвесторов, заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин. По его словам, интерес к вложениям в российскую экономику проявляют также инвесторы из арабских стран.
Костин отметил, что потенциал для дальнейшего притока иностранных инвестиций сохраняется. При этом конкретные объемы китайских вложений и проекты, которыми интересуются инвесторы из арабских стран, он не назвал.
2 июня 2026 г. Костин сообщил о расширении сотрудничества России с Китаем, Индией, Турцией и странами Персидского залива. Тогда он уже отмечал большой интерес к инвестициям в Россию со стороны китайских и других восточных инвесторов. Костин также указывал, что почти все расчеты с Китаем ведутся в рублях и юанях.