Сечин: взаиморасчеты между Россией и Китаем почти полностью идут в нацвалютах
Он отметил, что сейчас активно идет процесс диверсификации международных платежных инструментов. По словам Сечина, за последние 15 лет доля юаня в международных платежных операциях Китая выросла с 2 до 53%.
Для закрепления использования национальных валют, по его словам, необходимо донастроить соответствующую инфраструктуру и инструменты, обеспечивающие проведение клиринговых операций и открытие корреспондентских счетов. «В этом вопросе мы по-прежнему рассчитываем на помощь Банка России и Народного банка Китая», – заключил Сечин.
3 сентября курс юаня снизился на 0,15 руб. после сообщений Минфина РФ о сокращении покупки валюты в сентябре. По состоянию на 12:50 мск юань торгуется по 12,91 руб.
Официальный курс юаня от ЦБ РФ на 3 сентября составляет 12,92 руб.