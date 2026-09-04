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Главная / Экономика /

Сечин: взаиморасчеты между Россией и Китаем почти полностью идут в нацвалютах

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Взаиморасчеты между Россией и Китаем почти полностью ведутся в национальных валютах – рублях и юанях, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на открытии VIII Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

Он отметил, что сейчас активно идет процесс диверсификации международных платежных инструментов. По словам Сечина, за последние 15 лет доля юаня в международных платежных операциях Китая выросла с 2 до 53%.

Для закрепления использования национальных валют, по его словам, необходимо донастроить соответствующую инфраструктуру и инструменты, обеспечивающие проведение клиринговых операций и открытие корреспондентских счетов. «В этом вопросе мы по-прежнему рассчитываем на помощь Банка России и Народного банка Китая», – заключил Сечин.

3 сентября курс юаня снизился на 0,15 руб. после сообщений Минфина РФ о сокращении покупки валюты в сентябре. По состоянию на 12:50 мск юань торгуется по 12,91 руб.

Официальный курс юаня от ЦБ РФ на 3 сентября составляет 12,92 руб.

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