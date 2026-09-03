Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,908-0,57%VEON-RX59,6-0,67%RGSS0,186+0,43%IMOEX2 215,06+1,37%RTSI802,09+1,37%RGBI113,59-0,04%RGBITR771,970%
Главная / Инвестиции /

Курс юаня снизился после сообщений Минфина о сокращении покупки валюты

Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Курс юаня снизился на 0,15 руб. после сообщений Минфина РФ о сокращении покупки валюты в сентябре.

По состоянию на 12:50 мск юань торгуется по 12,91 руб. Разница с предыдущим днем составила 1,02%, или 0,13 руб.

Официальный курс юаня от ЦБ РФ на 3 сентября составляет 12,92 руб.

Минфин РФ с 7 сентября по 6 октября планирует покупать валюту и золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 55,6 млрд руб. Ежедневный объем операций составит в эквиваленте 2,5 млрд руб. С 7 августа по 4 сентября Минфин направляет на покупку иностранной валюты и золота 6,5 млрд руб. ежедневно.

2 сентября китайская валюта на Мосбирже поднялась выше 13 руб. впервые с 11 февраля 2025 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте