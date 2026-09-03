Курс юаня снизился после сообщений Минфина о сокращении покупки валюты

Минфин РФ с 7 сентября по 6 октября планирует покупать валюту и золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 55,6 млрд руб. Ежедневный объем операций составит в эквиваленте 2,5 млрд руб. С 7 августа по 4 сентября Минфин направляет на покупку иностранной валюты и золота 6,5 млрд руб. ежедневно.