Курс юаня снизился после сообщений Минфина о сокращении покупки валюты
Курс юаня снизился на 0,15 руб. после сообщений Минфина РФ о сокращении покупки валюты в сентябре.
По состоянию на 12:50 мск юань торгуется по 12,91 руб. Разница с предыдущим днем составила 1,02%, или 0,13 руб.
Официальный курс юаня от ЦБ РФ на 3 сентября составляет 12,92 руб.
Минфин РФ с 7 сентября по 6 октября планирует покупать валюту и золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 55,6 млрд руб. Ежедневный объем операций составит в эквиваленте 2,5 млрд руб. С 7 августа по 4 сентября Минфин направляет на покупку иностранной валюты и золота 6,5 млрд руб. ежедневно.