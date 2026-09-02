Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 13 рублей впервые с 2025 года
К 15:00 мск юань замедлил рост, торгуясь за 12,93 руб. Курс доллара составляет 87,49 руб., курс евро – около 100,87 руб, что на 0,25% выше, чем на закрытие торгов в прошлые сутки.
1 сентября Банк России немного повысил официальные курсы трех основных валют. Евро подорожал на 0,03 руб. до 100,6 руб. Курс юаня вырос до 12,9 руб., прибавив 0,04 руб.
В тот же день «Ведомости» писали, что российский фондовый рынок пережил худший период с лета 2022 г. Рубль за лето ослабел к доллару на 20,13% до 85,95 руб./$ с 71,55 руб./$, к юаню – на 20,72% до 12,76 руб./юань с 10,57 руб./юань.