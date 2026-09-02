Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 13 рублей впервые с 2025 года

В тот же день «Ведомости» писали, что российский фондовый рынок пережил худший период с лета 2022 г. Рубль за лето ослабел к доллару на 20,13% до 85,95 руб./$ с 71,55 руб./$, к юаню – на 20,72% до 12,76 руб./юань с 10,57 руб./юань.