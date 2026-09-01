ЦБ немного повысил официальные курсы трех основных валют

Ранее ЦБ сообщил, что сохраняет действующие ограничения на снятие наличных долларов США, евро, фунтов стерлингов и японских иен. Для граждан с валютными счетами, открытыми до 9 марта 2022 г., по-прежнему действует лимит на выдачу наличной валюты в размере не более $10 000 (или эквивалента в евро). Для юрлиц-резидентов установлены особые условия получения валюты – только на командировочные расходы, юрлицам-нерезидентам выдача долларов, евро, фунтов и иен запрещена до 9 марта 2027 г.