ЦБ немного повысил официальные курсы трех основных валют
Банк России повысил официальный курс доллара на 2 сентября до 86,75 руб. Регулятор добавил к стоимости валюты 0,37 руб.
Евро подорожал на 0,03 руб. – до 100,6 руб. Курс юаня вырос до 12,9 руб., прибавив 0,04 руб.
Официальный курс доллара на 1 сентября составляет 86,38 руб., евро – 100,57 руб., юаня – 12,86 руб.
Ранее ЦБ сообщил, что сохраняет действующие ограничения на снятие наличных долларов США, евро, фунтов стерлингов и японских иен. Для граждан с валютными счетами, открытыми до 9 марта 2022 г., по-прежнему действует лимит на выдачу наличной валюты в размере не более $10 000 (или эквивалента в евро). Для юрлиц-резидентов установлены особые условия получения валюты – только на командировочные расходы, юрлицам-нерезидентам выдача долларов, евро, фунтов и иен запрещена до 9 марта 2027 г.