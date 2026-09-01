Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,924+1,29%BLNG7,63-0,26%CHKZ16 450-0,9%IMOEX2 189,47+0,49%RTSI795,05+0,05%RGBI113,87+0,2%RGBITR773,2+0,22%
Главная / Финансы /

ЦБ немного повысил официальные курсы трех основных валют

Ведомости

Банк России повысил официальный курс доллара на 2 сентября до 86,75 руб. Регулятор добавил к стоимости валюты 0,37 руб.

Евро подорожал на 0,03 руб. – до 100,6 руб. Курс юаня вырос до 12,9 руб., прибавив 0,04 руб.

Официальный курс доллара на 1 сентября составляет 86,38 руб., евро – 100,57 руб., юаня – 12,86 руб.

Ранее ЦБ сообщил, что сохраняет действующие ограничения на снятие наличных долларов США, евро, фунтов стерлингов и японских иен. Для граждан с валютными счетами, открытыми до 9 марта 2022 г., по-прежнему действует лимит на выдачу наличной валюты в размере не более $10 000 (или эквивалента в евро). Для юрлиц-резидентов установлены особые условия получения валюты – только на командировочные расходы, юрлицам-нерезидентам выдача долларов, евро, фунтов и иен запрещена до 9 марта 2027 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь