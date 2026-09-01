ЦБ продлил ограничения на выдачу наличной валюты до 9 марта 2027 года

Для банков сохранен на шесть месяцев запрет на взимание комиссии с граждан за выдачу наличной валюты со счетов и вкладов. Валютные переводы без открытия счета и средства с электронных кошельков выдаются в рублях. Сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ. Остатки на валютных счетах сверх лимита конвертируются в рубли. При этом средства, размещенные на счете до 9 сентября 2022 г., выдаются по официальному курсу ЦБ на день выплаты, а размещенные после этой даты – по курсу банка.