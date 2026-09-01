ЦБ продлил ограничения на выдачу наличной валюты до 9 марта 2027 года
Банк России сохранил действующие ограничения на снятие наличных долларов США, евро, фунтов стерлингов и японских иен. Для граждан с валютными счетами, открытыми до 9 марта 2022 г., по-прежнему действует лимит на выдачу наличной валюты в размере не более $10 000 (или эквивалента в евро). Для юрлиц-резидентов установлены особые условия получения валюты – только на командировочные расходы, юрлицам-нерезидентам выдача долларов, евро, фунтов и иен запрещена до 9 марта 2027 г.
Для банков сохранен на шесть месяцев запрет на взимание комиссии с граждан за выдачу наличной валюты со счетов и вкладов. Валютные переводы без открытия счета и средства с электронных кошельков выдаются в рублях. Сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ. Остатки на валютных счетах сверх лимита конвертируются в рубли. При этом средства, размещенные на счете до 9 сентября 2022 г., выдаются по официальному курсу ЦБ на день выплаты, а размещенные после этой даты – по курсу банка.
Ограничения действуют в связи с санкциями западных стран, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту недружественных государств.
Банк России неоднократно продлевал эти меры с 2022 г. для стабилизации валютного рынка. В апреле 2026 г. ЦБ уже продлевал лимиты на снятие наличной валюты до 9 сентября 2026 г. В сентябре 2025 г. регулятор сохранял валютные ограничения до 9 марта 2026 г. Тогда же средства с валютных вкладов можно было получить только в рублях, а наличные доллары и евро – только в пределах $10 000 при условии, что счет был открыт до 9 марта 2022 г.