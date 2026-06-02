Костин заявил о провале попыток Запада изолировать Россию

В декабре 2025 г. в интервью CNN Костин заявил, что Россия будет отворачиваться от Запада в ближайшие годы, ориентируясь на Китай, Индию и арабские страны, даже в случае снятия санкций. В апреле Костин дал прогноз по прибыли ВТБ, заявив, что банк может заработать более 600 млрд руб. чистой прибыли в 2026 г. при рентабельности капитала не менее 20%. По итогам I квартала 2026 г. ВВП России, по данным вице-премьера Александра Новака, сократился на 0,3% в годовом выражении, при этом Новак отмечал, что у страны большой запас прочности, а экономика адаптируется к новым вызовам.