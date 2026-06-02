Костин заявил о провале попыток Запада изолировать Россию
Российский бизнес на международной арене чувствует себя намного лучше, чем четыре года назад, Западу не удалось изолировать страну. Об этом заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин.
«Нам казалось тогда, что такой слом международных связей будет тяжелым для нашей экономики. И надо сказать, что экономика сумела перестроиться», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Глава ВТБ также рассказал о расширении сотрудничества с Китаем, Индией, Турцией, странами Персидского залива.
«Сейчас мы видим большой интерес, который происходит в области инвестирования в Россию со стороны и китайских инвесторов, и инвесторов с Востока. Позитивный фактор – то, что мы перешли в расчетах во внешней торговле к национальным валютам. Наш крупнейший торговый партнер – Китай. Почти на 100% расчеты идут в юанях и в рублях», – добавил он.
В декабре 2025 г. в интервью CNN Костин заявил, что Россия будет отворачиваться от Запада в ближайшие годы, ориентируясь на Китай, Индию и арабские страны, даже в случае снятия санкций. В апреле Костин дал прогноз по прибыли ВТБ, заявив, что банк может заработать более 600 млрд руб. чистой прибыли в 2026 г. при рентабельности капитала не менее 20%. По итогам I квартала 2026 г. ВВП России, по данным вице-премьера Александра Новака, сократился на 0,3% в годовом выражении, при этом Новак отмечал, что у страны большой запас прочности, а экономика адаптируется к новым вызовам.