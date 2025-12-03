Костин: Россия будет отворачиваться от Запада даже в случае снятия санкций

По словам Костина, арест российских активов, включая частные, показал, что прежний порядок не восстановится. Он отметил, что замороженные активы его банк не сможет вернуть, так как средства уже тратятся. При этом у Запада нет никаких юридических оснований для их конфискации. Несмотря на попытки европейцев их найти, у них все еще не получается, подчеркнул глава ВТБ.