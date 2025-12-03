Газета
Костин: Россия будет отворачиваться от Запада даже в случае снятия санкций

Ведомости

Россия будет отворачиваться от Запада в ближайшие годы, ориентируясь на Китай, Индию и арабские страны, даже в случае снятия санкций, рассказал в интервью телеканалу CNN президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

«Мы сейчас Западу мало доверяем», – отметил он.

По словам Костина, арест российских активов, включая частные, показал, что прежний порядок не восстановится. Он отметил, что замороженные активы его банк не сможет вернуть, так как средства уже тратятся. При этом у Запада нет никаких юридических оснований для их конфискации. Несмотря на попытки европейцев их найти, у них все еще не получается, подчеркнул глава ВТБ.

«Если европейцы попытаются изъять суверенные средства Центрального банка и отдать их Украине, – это беспрецедентно в истории», – сказал Костин, добавив, что это не что иное, как грабеж.

2 декабря Financial Times сообщила, ссылаясь на источники, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался поддержать план выделения Украине 140 млрд евро. По мнению авторов материала, это ставит под угрозу инициативу Евросоюза (ЕС) по привлечению так называемого репарационного кредита за счет замороженных российских активов. Согласно информации FT, ЕЦБ решил, что инициатива Еврокомиссии (ЕК) противоречит его мандату. План предполагал, что страны ЕС предоставят государственные гарантии для распределения рисков по кредиту.

