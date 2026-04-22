Инвестиции

Костин дал прогноз по прибыли ВТБ в 2026 году

Ведомости

ВТБ в 2026 г. может заработать более 600 млрд руб. чистой прибыли или выше при рентабельности капитала не менее 20%. Об этом заявил глава финансовой организации Андрей Костин в рамках бизнес-диалога с клиентами, передает «Интерфакс».

По его словам, результаты группы за I квартал текущего года «будут достаточно положительными».

В 2025 г. чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам снизилась на 8,9% в годовом выражении и составила 502,1 млрд руб. Несмотря на снижение, показатель превзошел ожидания топ-менеджмента, который сначала прогнозировал 430 млрд руб. В июне прошлого года первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов допускал, что прибыль может достичь 500 млрд руб.

По итогам I квартала 2026 г. ВТБ ожидает получить более сотни миллиардов рублей чистой прибыли.

Новости СМИ2
