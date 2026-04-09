ВТБ ожидает трехзначную чистую прибыль за I квартал
ВТБ ожидает получить более сотни миллиардов рублей чистой прибыли по результатам I квартала 2026 г. Об этом заявил первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов в кулуарах конференции Data Fusion.
«Все идет по плану. Будет трехзначное прибыльное раскрытие миллиардов рублей», – подчеркнул Пьянов (цитата по ТАСС).
Он уточнил, что в финансовой организации еще не пересматривали таргет чистой прибыли по году.
8 апреля глава ВТБ Андрей Костин заверил, что банк выполнит прогноз на 2026 г., в котором указана цель по чистой прибыли в 600-650 млрд руб.
По итогам 2025 г. чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам упала на 8,9% относительно годом ранее и составила 502,1 млрд руб. Несмотря на снижение, показатель превзошел ожидания топ-менеджмента, который сначала прогнозировал 430 млрд руб. В июне Пьянов говорил, что прибыль может достичь 500 млрд руб.