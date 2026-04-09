ВТБ ожидает трехзначную чистую прибыль за I квартал

По итогам 2025 г. чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам упала на 8,9% относительно годом ранее и составила 502,1 млрд руб. Несмотря на снижение, показатель превзошел ожидания топ-менеджмента, который сначала прогнозировал 430 млрд руб. В июне Пьянов говорил, что прибыль может достичь 500 млрд руб.