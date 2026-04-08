Костин пообещал выполнить прогноз прибыли ВТБ на 2026 год

Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам в 2025 г. составила 502,1 млрд руб., что на 8,9% меньше рекорда 2024 г., когда показатель достиг 551,4 млрд руб. Несмотря на снижение, прибыль превзошла ожидания топ-менеджмента, который сначала прогнозировал 430 млрд руб., но в июне Пьянов сообщал, что прибыль может достичь 500 млрд руб. Возврат на капитал (ROE) снизился до 18,3% с 22,9% в 2024 г.