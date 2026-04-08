Костин пообещал выполнить прогноз прибыли ВТБ на 2026 год
ВТБ выполнит прогноз на 2026 г., где указана цель по чистой прибыли в 600-650 млрд руб. Об этом заявил глава банка Андрей Костин в ходе международной конференции Data fusion.
«Я думаю, что выполним. У нас по первому кварталу получается», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Говоря о том, как продвигается дискуссия вокруг дивидендов за 2025 г., Костин заявил, что он надеется, «что нам разрешат дивиденды платить».
По итогам 2026 г. первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов ждет роста прибыли банка на двузначную величину в процентах, говорил он в конце декабря. ВТБ, по словам банкира, является основным бенефициаром снижения процентных ставок, поэтому в 2026 г. ожидается существенное расширение маржи и агрессивный рост чистых процентных доходов. Кроме того, ВТБ продолжит быстрее рынка наращивать базу комиссионных доходов благодаря лидирующим позициям на рынке внешнеторговых платежей и росту эффективности розничного бизнеса, отметил Пьянов.
Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам в 2025 г. составила 502,1 млрд руб., что на 8,9% меньше рекорда 2024 г., когда показатель достиг 551,4 млрд руб. Несмотря на снижение, прибыль превзошла ожидания топ-менеджмента, который сначала прогнозировал 430 млрд руб., но в июне Пьянов сообщал, что прибыль может достичь 500 млрд руб. Возврат на капитал (ROE) снизился до 18,3% с 22,9% в 2024 г.