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ВТБ и Wildberries перенесли сделку на сентябрь

Ведомости

Сделка ВТБ и Wildberries & Russ (RWB) перенесена на сентябрь. Об этом сообщил зампред банка Дмитрий Пьянов во время общения с журналистами.

«Мы не форсируем ее, понимая, что управленческие, человеческие ресурсы нашего партнера сейчас направлены на решение проблем, связанных с чрезвычайными событиями», – сказал он.

ВТБ должен был приобрести миноритарную долю во всех финтех-активах RWB. На эти цели набсовет ВТБ предложил провести столь большую допэмиссию, лимит которой превышает 540 млрд руб. Средства должны были пойти на финансирование покупки, а часть – на обеспечение «новой модели роста уже в состоянии полноценного партнерства с RWB».

Пьянов также заявил, что ВТБ оценивает последствия ударов по логистической инфраструктуре маркетплейсов как «посильные» для заемщиков. Компания не прогнозирует значительных дорезервирований по кредитам.

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