ВТБ и Wildberries перенесли сделку на сентябрь
Сделка ВТБ и Wildberries & Russ (RWB) перенесена на сентябрь. Об этом сообщил зампред банка Дмитрий Пьянов во время общения с журналистами.
«Мы не форсируем ее, понимая, что управленческие, человеческие ресурсы нашего партнера сейчас направлены на решение проблем, связанных с чрезвычайными событиями», – сказал он.
ВТБ должен был приобрести миноритарную долю во всех финтех-активах RWB. На эти цели набсовет ВТБ предложил провести столь большую допэмиссию, лимит которой превышает 540 млрд руб. Средства должны были пойти на финансирование покупки, а часть – на обеспечение «новой модели роста уже в состоянии полноценного партнерства с RWB».
Пьянов также заявил, что ВТБ оценивает последствия ударов по логистической инфраструктуре маркетплейсов как «посильные» для заемщиков. Компания не прогнозирует значительных дорезервирований по кредитам.