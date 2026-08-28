ВТБ и Wildberries перенесли сделку на сентябрь

ВТБ должен был приобрести миноритарную долю во всех финтех-активах RWB. На эти цели набсовет ВТБ предложил провести столь большую допэмиссию, лимит которой превышает 540 млрд руб. Средства должны были пойти на финансирование покупки, а часть – на обеспечение «новой модели роста уже в состоянии полноценного партнерства с RWB».