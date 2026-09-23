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Главная / Бизнес /

РСПП призвал создать четкие критерии для внешнего управления в компаниях Запада

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с инициативой о разработке четких критериев причин ввода внешнего управления в активах западных компаний. Об этом журналистам заявил президент РСПП Александр Шохин.

«Нельзя сказать, что есть набор четких критериев, соблюдение или несоблюдение которых ставит компанию в таком автоматическом режиме с переходом во временное управление», – сказал Шохин (цитата по ТАСС).

По словам главы РСПП, ключевой критерий сейчас – принадлежность компании резидентам недружественных государств. Сначала такие меры носили зеркальный характер в ответ на действия Евросоюза. Теперь также нужно определить параметры эффективности временных управляющих. Шохин отметил, что есть удачные примеры управления, но есть и непонятные конструкции. Он призвал избежать неправильной передачи активов и ввести критерии эффективности управления.‍

17 сентября президент России Владимир Путин передал во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» российские активы Nestlé, FM Logistic, «Леманы про» и «Ашана». Указ распространяется на 16 российских юридических лиц.

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