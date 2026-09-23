РСПП призвал создать четкие критерии для внешнего управления в компаниях Запада

По словам главы РСПП, ключевой критерий сейчас – принадлежность компании резидентам недружественных государств. Сначала такие меры носили зеркальный характер в ответ на действия Евросоюза. Теперь также нужно определить параметры эффективности временных управляющих. Шохин отметил, что есть удачные примеры управления, но есть и непонятные конструкции. Он призвал избежать неправильной передачи активов и ввести критерии эффективности управления.‍