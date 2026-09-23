Шохин: введение временного управления – предупреждающий знак для ЕС
Введение временного управления в российских активах европейских компаний, в том числе в «Ашане» и «Лемане про», – предупреждающий сигнал для Евросоюза, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«На мой взгляд, сейчас решения такого рода во многом связаны с демонстрацией того, что если вы это сделаете, то у нас есть ответные меры. Это в некотором смысле упреждающие сигналы. Но не похоже, что они воспринимаются адекватно», – сказал он (цитата по ТАСС).
Он добавил, что сейчас в Европе часто делают заявления о том, как вывести замороженные активы из юрисдикции Бельгии и передать их в распоряжение другого института Европейского союза, чтобы данными активами можно было распорядиться. Шохин подчеркнул, что Европа продолжит искать способы ими распорядиться, поэтому России необходимо принять ответные меры.
17 сентября президент России Владимир Путин передал во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» российские активы Nestlé, FM Logistic, «Леманы про» и «Ашана». АО «Л.Е.В. Менеджмент» будет управлять 100% ООО «Ашан», во временное управление попадут также 100% доли иностранных инвесторов в компаниях ООО «Нестле Россия» и ООО «Нестле Кубань», а также 100% акций АО «ФМ ложистик восток», АО «ФМ ложистик кастомс» и АО «ФМ ложистик рус». В управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» перейдет операционная компания «Лемана про» – ООО «Ле Монлид».