Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,576-0,19%ARSA7,66+0,92%CHMK3 230-0,15%IMOEX2 297,59-0,11%RTSI860,98-0,11%RGBI112,31-0,11%RGBITR768,4-0,07%
Главная / Экономика /

Шохин: введение временного управления – предупреждающий знак для ЕС

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Введение временного управления в российских активах европейских компаний, в том числе в «Ашане» и «Лемане про», – предупреждающий сигнал для Евросоюза, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«На мой взгляд, сейчас решения такого рода во многом связаны с демонстрацией того, что если вы это сделаете, то у нас есть ответные меры. Это в некотором смысле упреждающие сигналы. Но не похоже, что они воспринимаются адекватно», – сказал он (цитата по ТАСС).

Он добавил, что сейчас в Европе часто делают заявления о том, как вывести замороженные активы из юрисдикции Бельгии и передать их в распоряжение другого института Европейского союза, чтобы данными активами можно было распорядиться. Шохин подчеркнул, что Европа продолжит искать способы ими распорядиться, поэтому России необходимо принять ответные меры.

17 сентября президент России Владимир Путин передал во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» российские активы Nestlé, FM Logistic, «Леманы про» и «Ашана». АО «Л.Е.В. Менеджмент» будет управлять 100% ООО «Ашан», во временное управление попадут также 100% доли иностранных инвесторов в компаниях ООО «Нестле Россия» и ООО «Нестле Кубань», а также 100% акций АО «ФМ ложистик восток», АО «ФМ ложистик кастомс» и АО «ФМ ложистик рус». В управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» перейдет операционная компания «Лемана про» – ООО «Ле Монлид».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь