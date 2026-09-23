Шохин: введение временного управления – предупреждающий знак для ЕС

«На мой взгляд, сейчас решения такого рода во многом связаны с демонстрацией того, что если вы это сделаете, то у нас есть ответные меры. Это в некотором смысле упреждающие сигналы. Но не похоже, что они воспринимаются адекватно», – сказал он (цитата по ТАСС).