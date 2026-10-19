Еврокомиссия намерена усложнить россиянам получение шенгенских виз

6 октября эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов допустил сокращение выдачи шенгенских виз в 2027 г. По данным ЕК, в 2025 г. консульства стран Шенгенской зоны в России выдали 618 800 виз, на 14,2% больше, чем годом ранее. При этом доля многократных виз снизилась с 41,3 до 28,4%.