Еврокомиссия намерена усложнить россиянам получение шенгенских виз
Ограничение выдачи шенгенских виз гражданам России остается одним из приоритетов Еврокомиссии (ЕК) с начала 2022 г. Брюссель намерен добиваться дальнейшего ужесточения визовых правил, заявил на брифинге официальный представитель ЕК Маркус Ламмерт. Аналогичную позицию он ранее изложил на брифинге 3 сентября.
По словам Ламмерта, решения о выдаче виз относятся к компетенции отдельных государств ЕС. При этом Еврокомиссия прилагает усилия, чтобы убедить страны сообщества усложнить россиянам «получение шенгенских виз, особенно многоразовых виз, а также сократить их общее количество».
В 2022 г. ЕС полностью приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией и рекомендовал государствам усилить проверки заявителей. В ноябре 2025 г. Еврокомиссия ограничила выдачу многократных виз россиянам, сохранив исключения для отдельных категорий граждан.
19 октября визовый центр Италии сократил сроки рассмотрения заявлений россиян на туристические визы с 60 до 45 дней. Ранее сроки увеличивали из-за высокого спроса.
16 октября канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил об обсуждении в ЕС дополнительных визовых ограничений. По его словам, европейские страны рассматривают возможность сократить количество виз, выдаваемых российским гражданам.
6 октября эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов допустил сокращение выдачи шенгенских виз в 2027 г. По данным ЕК, в 2025 г. консульства стран Шенгенской зоны в России выдали 618 800 виз, на 14,2% больше, чем годом ранее. При этом доля многократных виз снизилась с 41,3 до 28,4%.