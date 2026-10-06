В РСТ предупредили о возможном сокращении выдачи шенгенских виз в 2027 году

По данным Еврокомиссии, в 2025 г. консульства стран Шенгенской зоны в России выдали 618 800 виз, что на 14,2% больше, чем годом ранее. При этом доля многократных виз снизилась с 41,3 до 28,4%. Более 70% всех виз пришлось на Италию, Францию и Испанию.