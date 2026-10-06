В РСТ предупредили о возможном сокращении выдачи шенгенских виз в 2027 году
Объем выдачи шенгенских виз российским туристам в 2027 г. может сократиться, сообщил руководитель аналитического центра АПКАП и эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.
Пересмотр визовых требований и визовой политики в отношении граждан России включен в проект выводов Европейского совета, заседание которого пройдет 15–16 октября в Брюсселе. При этом речь пока идет только о проекте документа, а новых решений, меняющих порядок выдачи шенгенских виз россиянам, не принято.
Абасов отметил, что полной остановки выдачи виз в РСТ не ожидают. По его оценке, возможное ужесточение может прежде всего затронуть сроки, стоимость и порядок оформления документов.
По данным Еврокомиссии, в 2025 г. консульства стран Шенгенской зоны в России выдали 618 800 виз, что на 14,2% больше, чем годом ранее. При этом доля многократных виз снизилась с 41,3 до 28,4%. Более 70% всех виз пришлось на Италию, Францию и Испанию.
24 сентября Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что доля полугодовых многократных шенгенских виз, которые выдавали россиянам в 2026 г., составляла менее 1–2% от общего количества. После изменения правил ЕС в ноябре 2025 г. мультивизы стали исключением, а большинству туристов приходится оформлять новую визу перед каждой поездкой.