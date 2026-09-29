Зачем посланник папы римского по Украине Дзуппи вновь приехал в Москву

Зачем посланник папы римского по Украине Дзуппи вновь приехал в МосквуДипломатия Ватикана в конфликте оживляется спустя полтора года
Спецпосланник Папы Римского Льва XIV по Украине, глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи впервые с октября 2024 г. прибыл в Москву. С 28 по 30 сентября он проводит переговоры с представителями российских властей о гуманитарных аспектах конфликта с Украиной. У него, в частности, назначена встреча с помощником президента России Юрием Ушаковым, сказал ТАСС посол России в Ватикане Иван Солтановский 28 сентября.
Дипломат добавил, что «основной акцент, как и прежде, будет на гуманитарном измерении украинского кризиса, которому в Ватикане уделяют особое внимание». По словам Солтановского, это направление в контактах с папой римским «уже дает конкретные практические результаты». «В ходе предстоящих контактов, полагаем, состоится своего рода тонкая настройка отдельных элементов гуманитарного взаимодействия», – добавил он.
Ушаков в начале сентября говорил в интервью ИС «Вести», что с кардиналом «мы <...> конкретно будем по украинским делам беседовать <...> в основном гуманитарные вопросы». Тогда же помощник Путина добавил, что «затрагивается и политическая сторона дела, от этого никуда не уйти», не уточняя детали.
Встреча Дзуппи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сейчас не анонсировалась. Очно они встречались в октябре 2024 г., в ходе последнего посещения кардиналом Москвы. «Ведомости» запросили представителя МИД России, состоятся ли переговоры с Дзуппи.
В середине июля Дзуппи посетил Украину, обсудив с ее президентом Владимиром Зеленским и должностными лицами обмены военнопленными и возвращение гражданских лиц, в первую очередь детей. А в конце августа Москву впервые с 2021 г. посетил секретарь Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер. Его визит Дзуппи 27 сентября назвал ТАСС «способствующим началу переговоров».
Галлахер в ходе своего последнего визита в Москву встречался с Лавровым, Ушаковым, а также с председателем отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополитом Антонием. РПЦ передала Галлахеру сведения о преследовании киевскими властями Украинской православной церкви. Этот вопрос упоминал и Лавров.
Галлахер, со своей стороны, выразил готовность Ватикана предоставить участникам украинского конфликта свой «инструментарий» и «место для диалога». Еще в мае 2025 г. госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин предложил услуги для встречи делегаций Украины и России. Но Лавров усомнился в эффективности такого предложения. Несмотря на это, в середине сентября 2026 г. Паролин снова подчеркивал важность контактов с Россией и недопустимость ее изоляции.
Первый раз Дзуппи посетил Москву в качестве посланника по украинскому конфликту ныне покойного папы Франциска в июне 2023 г. Дзуппи имеет заметный послужной список в посредничестве в других конфликтах. В частности, с 1990 г. он играл эту роль в переговорах в Мозамбике, которые смогли положить там конец гражданской войне в 1992 г. Дзуппи работал и с католической НКО «Община св. Эгидия», которая оказывала гумпомощь и посредничество в Алжире в 1995 г., Гватемале в 1996 г., Косове в 1996–1998 гг., Конго в 1999 г. и Бурунди в 1997–2000 гг.
Глава Международного союза староверов и, по его собственным словам, с мая 2022 г. посол мира папы римского по украинскому конфликту Леонид Севастьянов сообщил «Ведомостям», что после смерти Франциска (в канун пасхального перемирия в апреле 2025 г.) произошел «откат» миротворческих усилий Ватикана. «Но спустя год более прозападной ориентации Святого престола и попыток решить конфликт оружием при Льве произошло переосмысление наработок Франциска. Идет и возвращение в переговорный процесс», – говорит Севастьянов. Источник «Ведомостей» в РПЦ называет его одним из инициаторов визита Дзуппи в Москву в 2023 г.
Контакты Москвы и Ватикана не прекращались с февраля 2022 г., говорит научный сотрудник ИМИ МГИМО Екатерина Шебалина. Визит Дзуппи – это очередной шаг в выстраивании конструктивных отношений двух сторон, чего нет у России с Евросоюзом, отмечает эксперт. «Сейчас диалог нужен для имплементации договоренностей с Галлахером по воссоединению семей. За месяц стороны рассмотрели 300 случаев», – говорит эксперт.
Ватикан увидел новые возможности для посредничества на фоне как усиления взаимных ударов России и Украины, так и пассивности обычной дипломатии, говорит политолог Николай Силаев: «Римская церковь не единственная, кто пытается убедить стороны умерить удары. Но ее голос заметнее».
Ватикан при этом понимает, что разрешение подобных конфликтов занимает много времени, и явно делает акцент на гуманитарных, а не политических аспектах, говорит Шебалина: «Папа обладает авторитетом в международных отношениях. Его воззвания об опасности милитаризации могут найти отклик у здравомыслящих политиков».
Эксперты сходятся в том, что пока Ватикан не может стать основным посредником и качественно оживить политический переговорный процесс. По словам Шебалиной, это сложно сделать даже из-за логистики. Силаев напоминает, что Киев не готов принять российские условия, а власти европейских государств намерены продолжать милитаризацию.