Зачем посланник папы римского по Украине Дзуппи вновь приехал в Москву

Первый раз Дзуппи посетил Москву в качестве посланника по украинскому конфликту ныне покойного папы Франциска в июне 2023 г. Дзуппи имеет заметный послужной список в посредничестве в других конфликтах. В частности, с 1990 г. он играл эту роль в переговорах в Мозамбике, которые смогли положить там конец гражданской войне в 1992 г. Дзуппи работал и с католической НКО «Община св. Эгидия», которая оказывала гумпомощь и посредничество в Алжире в 1995 г., Гватемале в 1996 г., Косове в 1996–1998 гг., Конго в 1999 г. и Бурунди в 1997–2000 гг.