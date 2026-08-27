Кремль не стал комментировать встречу Ушакова и с главой дипслужбы Ватикана

Как писали «Ведомости», Галлахер 25 августа провел в Москве переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На итоговой пресс-конференции он передал призыв папы Льва XIV к завершению военных действий и началу «подлинных переговоров с поддержкой международного сообщества». По словам представителя Ватикана, с Лавровым обсуждались непосредственно пути достижения долгосрочного мира на Украине.