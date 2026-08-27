Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,788+1,52%NKNC44,65+0,68%CHMK3 070-0,97%IMOEX2 079,98+0,42%RTSI777,44+0,42%RGBI113,36-0,18%RGBITR768,65-0,14%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кремль не стал комментировать встречу Ушакова и с главой дипслужбы Ватикана

Ксения Наумчик

Кремль не анонсировал встречу помощника президента России Юрия Ушакова с главой дипломатии Ватикана архиепископом Полом Ричардом Галлахером. Об этом в ответ на вопрос «Ведомостей» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«А кем она была анонсирована? Здесь без комментариев, никаких анонсов на этот счет мы не делали», – сказал представитель Кремля.

Как писали «Ведомости», Галлахер 25 августа провел в Москве переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На итоговой пресс-конференции он передал призыв папы Льва XIV к завершению военных действий и началу «подлинных переговоров с поддержкой международного сообщества». По словам представителя Ватикана, с Лавровым обсуждались непосредственно пути достижения долгосрочного мира на Украине.

Это первая поездка Галлахера в Россию с осени 2021 г. Сообщалось, что 26 августа секретаря Святого престола примет Ушаков. Визит Галлахера в Россию начался 24 августа и продлится пять дней. После переговоров с Лавровым Галлахер планировал встретиться с главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Антонием, сообщал ТАСС.

Читайте также:Какую роль может сыграть Ватикан в урегулировании конфликта на Украине
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её