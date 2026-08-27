Кремль не стал комментировать встречу Ушакова и с главой дипслужбы Ватикана
Кремль не анонсировал встречу помощника президента России Юрия Ушакова с главой дипломатии Ватикана архиепископом Полом Ричардом Галлахером. Об этом в ответ на вопрос «Ведомостей» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«А кем она была анонсирована? Здесь без комментариев, никаких анонсов на этот счет мы не делали», – сказал представитель Кремля.
Как писали «Ведомости», Галлахер 25 августа провел в Москве переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На итоговой пресс-конференции он передал призыв папы Льва XIV к завершению военных действий и началу «подлинных переговоров с поддержкой международного сообщества». По словам представителя Ватикана, с Лавровым обсуждались непосредственно пути достижения долгосрочного мира на Украине.
Это первая поездка Галлахера в Россию с осени 2021 г. Сообщалось, что 26 августа секретаря Святого престола примет Ушаков. Визит Галлахера в Россию начался 24 августа и продлится пять дней. После переговоров с Лавровым Галлахер планировал встретиться с главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Антонием, сообщал ТАСС.