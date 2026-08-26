Какую роль может сыграть Ватикан в урегулировании конфликта на Украине

Какую роль может сыграть Ватикан в урегулировании конфликта на УкраинеКардинал Пол Ричард Галлахер и директор ЦРУ посетили Москву впервые с ноября 2021 года
Секретарь Святого престола по отношениям с государствами (аналог министра иностранных) архиепископ Пол Ричард Галлахер 25 августа провел в Москве переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На итоговой пресс-конференции он передал призыв папы Льва XIV к завершению военных действий и началу «подлинных переговоров с поддержкой международного сообщества». И Ватикан здесь готов оказать свои «добрые услуги». По словам представителя Ватикана, с Лавровым обсуждались непосредственно пути достижения долгосрочного мира на Украине.
Лавров же сказал, что Россия благодарна Ватикану за «взвешенную позицию» по Украине и инициативность в вопросе мирного урегулирования конфликта. А в начале переговоров российский министр отметил, что с Ватиканом удалось сохранить «доверительный диалог». Стороны сейчас в Москве договорились сотрудничать по гуманитарным аспектам конфликта на Украине, в частности по вопросу о детях, сказал российский министр. В Ватикан передали из МИДа и копию доклада о гонениях властей Украины на Украинскую православную церковь (УПЦ). Лавров также заявил о том, что Украина – «единственная страна, где [русский] язык запрещен». В ходе переговоров также затрагивалась тема военного применения ИИ. Лавров заметил, что Россия готова возобновить с Ватиканом политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел.
Это первая поездка Галлахера в Россию с осени 2021 г. (сам он занимает этот пост с 2014 г., остался там и при Льве XIV, который занял престол после смерти в апреле 2025 г. папы Франциска). Новые переговоры с Лавровым состоялись в день, когда Москву посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Предыдущий визит директора ЦРУ (тогда – Уильяма Бернса) в Москву тоже был в ноябре 2021 г. 26 августа секретаря Святого престола примет помощник президента России Юрий Ушаков. Визит Галлахера в Россию начался 24 августа и продлится пять дней. После переговоров с Лавровым Галлахер планировал встретиться с главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Антонием, сообщал ТАСС. В июле 2026 г. главный дипломат Святого престола побывал с визитом и на Украине, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Посол России при Святом престоле Иван Солтановский 22 августа сказал, что хотя инициативы Ватикана в сфере политико-дипломатического урегулирования встречают в Москве «понимание и уважение», но вопрос об использовании папского государства в качестве площадки для переговоров не рассматривается. Причина – «объективные логистические и политические сложности», так как подготовка такого формата потребует взаимодействия и с недружественными России странами. Лавров в мае 2025 г. говорил, что гипотетическая встреча представителей двух православных стран «на католической площадке» была бы «не очень комфортна» для самого Ватикана. При этом Солтановский подтверждал, что Ватикан помогает в обменах пленными двух стран как через госсекретариат, так и через спецпосланника папы Франциска по Украине кардинала Маттео Дзуппи. Он приезжал в 2023 и 2024 гг. с мирной миссией в Москву.
Ватикан в 2025 г. звучал несколько раз как потенциальное место встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, о чем, например, после интронизации Льва XIV говорил госсекретарь государства Пьетро Паролин. В июне 2025 г. состоялся первый телефонный разговор Путина с действующим папой.
В украинском кризисе Ватикан придерживается осторожной позиции и взаимодействует с разными сторонами, отмечает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. Фактически Святой престол при папе Франциске предпринимал попытки челночной дипломатии, а папа Лев XIV говорил, что Ватикан мог бы стать посредником. Но это вызвало тогда скорее отрицательную реакцию в российском МИДе. При этом, продолжает Лункин, позиция папы Льва XIV пока находится в процессе становления – понтифик часто встречается с Зеленским и в публичном поле может создаться впечатление, что он больше благоволит украинской стороне, которой Святой престол оказывает гуманитарную помощь. Что, по мнению эксперта, неудивительно: понтифик вынужден прислушиваться к антироссийски настроенному европейскому политическому полю.
Что же касается непосредственно визита Галлахера в Москву, то он приехал не как спецпосланник, а именно в своем официальном статусе. Ватикан, несмотря на частые контакты с офисом Зеленского, стремится поддерживать и отношения с Россией и Русской православной церковью. На переговорах, уверен Лункин, обсуждали проблемы канонической УПЦ на Украине, в отношении которой власти Украины осуществляют давление и дискриминацию (священников УПЦ забирают в ВСУ, на них нападают, а недавно имел место инцидент с убийством монахов Святогорской лавры). В этом вопросе, отмечает Лункин, у Ватикана мало пространства для маневра, ведь не признавать дискриминацию Святому престолу сложно. В целом же общую позицию Ватикана в отношении военных конфликтов можно описать словосочетанием «позитивный нейтралитет», а визит Галлахера можно рассматривать как один из этапов обсуждения назначения нового спецпосланника Святого престола, резюмирует Лункин.
Ватикан на протяжении всего конфликта на Украине проявлял большую активность в поисках взаимоприемлемой модели урегулирования, говорит эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. По его мнению, можно констатировать, что позиция Святого престола по Украине более сбалансированная по сравнению с условным «коллективным Западом». У Ватикана есть и значительный опыт миротворческих усилий в истории (например, Дзуппи имеет опыт посредничества в достижении мира по итогам 17-летней гражданской войны в Мозамбике. – «Ведомости»).
Кортунов полагает, что в Ватикане могли сейчас прийти к мнению, что после неудачной деятельности Трампа настало время возобновить свои миротворческие усилия, чем и объясняется визит Галлахера в Москву. Что касается положения УПЦ, то очевидно, что максимум, на что Святой престол может в теории повлиять, – это на враждебные действия против нее украинских униатов на западе Украины. Но здесь, как говорит Кортунов, более важна позиция восточных православных патриархатов, в первую очередь константинопольского. Ожидать же от Ватикана продвижения российского видения урегулирования конфликта тоже не стоит, считает Кортунов, Святой престол будет пытаться повлиять на обе стороны конфликта и сблизить их позиции.