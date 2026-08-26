Какую роль может сыграть Ватикан в урегулировании конфликта на Украине

Посол России при Святом престоле Иван Солтановский 22 августа сказал, что хотя инициативы Ватикана в сфере политико-дипломатического урегулирования встречают в Москве «понимание и уважение», но вопрос об использовании папского государства в качестве площадки для переговоров не рассматривается. Причина – «объективные логистические и политические сложности», так как подготовка такого формата потребует взаимодействия и с недружественными России странами. Лавров в мае 2025 г. говорил, что гипотетическая встреча представителей двух православных стран «на католической площадке» была бы «не очень комфортна» для самого Ватикана. При этом Солтановский подтверждал, что Ватикан помогает в обменах пленными двух стран как через госсекретариат, так и через спецпосланника папы Франциска по Украине кардинала Маттео Дзуппи. Он приезжал в 2023 и 2024 гг. с мирной миссией в Москву.