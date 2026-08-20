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Песков оценил усилия Ватикана в урегулировании конфликта на Украины

Сергей Пахомов

Кремль ценит усилия всех, кто пытается помочь урегулировать украинский конфликт мирным путем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приезд секретаря Ватикана по международным делам в Москву.

«Мы высоко ценим усилия всех стран, которые проявляют искреннее желание способствовать процессу урегулирования. Таких стран мало, но тем важнее, наверное, тем ценнее их усилия», – подчеркнул Песков.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что шанс на урегулирования украинского кризиса мирным путем сейчас мал. В этом он обвинил власти Киева, которые не настроены на дипломатию.

Также Песков раскрыл, встретится ли президент России Владимир Путин с представителем Ватикана, который приедет на следующей неделе с дипломатической миссией. По его словам, у российского лидера нет такой встречи в графике, но подтвердил, что «контакты, разумеется, будут».

Секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер посетит Москву 25-28 августа. Он уже бывал в Москве в ноябре 2021 г. Во время той поездки Галлахер провел встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В апреле 2025 г. Лавров и Галлахер провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Украины в контексте российско-американского диалога по урегулированию конфликта.

В июне 2025 г. российский лидер провел телефонный разговор с папой римским. В ходе беседы стороны подтвердили настрой на развитие отношений между Россией и Святым престолом на основе общих духовно-нравственных ценностей.

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