Песков оценил усилия Ватикана в урегулировании конфликта на Украины

Также Песков раскрыл, встретится ли президент России Владимир Путин с представителем Ватикана, который приедет на следующей неделе с дипломатической миссией. По его словам, у российского лидера нет такой встречи в графике, но подтвердил, что «контакты, разумеется, будут».