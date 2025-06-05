Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Путин и папа римский не обсуждали посредничество Ватикана в разрешении конфликта

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и папа римский Лев XIV в телефонной беседе не обсуждали возможное посредничество Ватикана в урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Папа римский высказал свои инициативы по данному вопросу, а также выразил готовность вносить свой вклад в урегулирование конфликта на Украине.

Путин, в свою очередь, дал высокую оценку вклада Ватикана в решение ряда гуманитарных вопросов. Он также поздравил папу с избранием на конклаве.

Российский лидер провел телефонный разговор с папой римским 4 июня. В ходе беседы стороны подтвердили настрой на развитие отношений между Россией и Святым престолом на основе общих духовно-нравственных ценностей.

Говоря об украинском конфликте, Путин выразил заинтересованность в достижении мирного урегулирования политико-дипломатическими средствами. Он подчеркнул важность устранения первопричин конфликта.

Он также выразил признательность Святому престолу за готовность содействовать урегулированию кризиса, особенно в гуманитарной сфере. Отдельно Путин подчеркнул озабоченность в связи с преследованием канонической Украинской православной церкви – Москва рассчитывает на более активную позицию Ватикана в защите свободы вероисповедания на Украине.

Папа римский, в свою очередь, подчеркнул важность диалога для поиска путей урегулирования конфликта на Украине и призвал главу РФ сделать жест, способствующий миру.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных