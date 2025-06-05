Путин и папа римский не обсуждали посредничество Ватикана в разрешении конфликта

Он также выразил признательность Святому престолу за готовность содействовать урегулированию кризиса, особенно в гуманитарной сфере. Отдельно Путин подчеркнул озабоченность в связи с преследованием канонической Украинской православной церкви – Москва рассчитывает на более активную позицию Ватикана в защите свободы вероисповедания на Украине.