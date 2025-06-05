Путин и папа римский не обсуждали посредничество Ватикана в разрешении конфликта
Президент РФ Владимир Путин и папа римский Лев XIV в телефонной беседе не обсуждали возможное посредничество Ватикана в урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Папа римский высказал свои инициативы по данному вопросу, а также выразил готовность вносить свой вклад в урегулирование конфликта на Украине.
Путин, в свою очередь, дал высокую оценку вклада Ватикана в решение ряда гуманитарных вопросов. Он также поздравил папу с избранием на конклаве.
Российский лидер провел телефонный разговор с папой римским 4 июня. В ходе беседы стороны подтвердили настрой на развитие отношений между Россией и Святым престолом на основе общих духовно-нравственных ценностей.
Говоря об украинском конфликте, Путин выразил заинтересованность в достижении мирного урегулирования политико-дипломатическими средствами. Он подчеркнул важность устранения первопричин конфликта.
Он также выразил признательность Святому престолу за готовность содействовать урегулированию кризиса, особенно в гуманитарной сфере. Отдельно Путин подчеркнул озабоченность в связи с преследованием канонической Украинской православной церкви – Москва рассчитывает на более активную позицию Ватикана в защите свободы вероисповедания на Украине.
Папа римский, в свою очередь, подчеркнул важность диалога для поиска путей урегулирования конфликта на Украине и призвал главу РФ сделать жест, способствующий миру.