Путин провел телефонный разговор с папой римским Львом XIV

Была выражена признательность Святому престолу за готовность содействовать урегулированию кризиса, особенно в гуманитарной сфере. При этом президент указал на действия Киева, направленные на эскалацию конфликта, включая диверсии против гражданской инфраструктуры России. Отдельно подчеркнута озабоченность в связи с преследованием канонической Украинской православной церкви – Москва рассчитывает на более активную позицию Ватикана в защите свободы вероисповедания на Украине.