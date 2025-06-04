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Путин провел телефонный разговор с папой римским Львом XIV

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с папой римским Львом XIV, в ходе которого поздравил понтифика с избранием и пожелал успехов в пастырском служении. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Разговор носил конструктивный характер – стороны подтвердили обоюдный настрой на развитие отношений между Россией и Святым престолом на основе общих духовно-нравственных ценностей.

Была высоко оценена роль папы Франциска в укреплении двусторонних связей. Путин по просьбе патриарха Кирилла передал новому понтифику пожелания успехов в служении. Лев XIV, в свою очередь, выступил за продолжение важного диалога между Русской православной церковью и Ватиканом.

Обсуждая ситуацию на Украине, президент России выразил заинтересованность в достижении мирного урегулирования политико-дипломатическими средствами. Он подчеркнул важность устранения первопричин конфликта и сообщил о достигнутых договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших в ходе переговоров в Стамбуле. Путин также обратил внимание на усилия российской стороны по воссоединению детей с родственниками.

Была выражена признательность Святому престолу за готовность содействовать урегулированию кризиса, особенно в гуманитарной сфере. При этом президент указал на действия Киева, направленные на эскалацию конфликта, включая диверсии против гражданской инфраструктуры России. Отдельно подчеркнута озабоченность в связи с преследованием канонической Украинской православной церкви – Москва рассчитывает на более активную позицию Ватикана в защите свободы вероисповедания на Украине.

Стороны условились продолжать контакты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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