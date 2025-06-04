Путин провел телефонный разговор с папой римским Львом XIV
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с папой римским Львом XIV, в ходе которого поздравил понтифика с избранием и пожелал успехов в пастырском служении. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
Разговор носил конструктивный характер – стороны подтвердили обоюдный настрой на развитие отношений между Россией и Святым престолом на основе общих духовно-нравственных ценностей.
Была высоко оценена роль папы Франциска в укреплении двусторонних связей. Путин по просьбе патриарха Кирилла передал новому понтифику пожелания успехов в служении. Лев XIV, в свою очередь, выступил за продолжение важного диалога между Русской православной церковью и Ватиканом.
Обсуждая ситуацию на Украине, президент России выразил заинтересованность в достижении мирного урегулирования политико-дипломатическими средствами. Он подчеркнул важность устранения первопричин конфликта и сообщил о достигнутых договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших в ходе переговоров в Стамбуле. Путин также обратил внимание на усилия российской стороны по воссоединению детей с родственниками.
Была выражена признательность Святому престолу за готовность содействовать урегулированию кризиса, особенно в гуманитарной сфере. При этом президент указал на действия Киева, направленные на эскалацию конфликта, включая диверсии против гражданской инфраструктуры России. Отдельно подчеркнута озабоченность в связи с преследованием канонической Украинской православной церкви – Москва рассчитывает на более активную позицию Ватикана в защите свободы вероисповедания на Украине.
Стороны условились продолжать контакты.