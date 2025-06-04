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Папа римский попросил Путина «сделать способствующий миру жест»

Ведомости

Папа римский Лев XIV в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул важность диалога для поиска путей урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Ватикана.

«Папа римский призвал Россию сделать жест, способствующий миру, и подчеркнул необходимость диалога для установления позитивных контактов между сторонами и поиска решений конфликта», – говорится в официальном заявлении.

В ходе разговора также обсуждалась гуманитарная ситуация, включая необходимость оказания помощи в усилиях по обмену пленными.

До этого в Кремле сообщали, что телефонный разговор между президентом РФ и понтификом носил конструктивный характер. Путин поздравил понтифика с избранием на папский престол и пожелал успехов в его пастырском служении.

Президент также высоко оценил роль предшественника Льва XIV – папы Франциска – в укреплении двусторонних связей между Россией и Ватиканом. По просьбе патриарха Кирилла Путин передал новому понтифику пожелания успехов в его деятельности на благо мира и взаимопонимания.

Папа римский, в свою очередь, выразил поддержку продолжению важного диалога между Русской православной церковью и Ватиканом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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