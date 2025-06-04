Папа римский попросил Путина «сделать способствующий миру жест»
Папа римский Лев XIV в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул важность диалога для поиска путей урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Ватикана.
«Папа римский призвал Россию сделать жест, способствующий миру, и подчеркнул необходимость диалога для установления позитивных контактов между сторонами и поиска решений конфликта», – говорится в официальном заявлении.
В ходе разговора также обсуждалась гуманитарная ситуация, включая необходимость оказания помощи в усилиях по обмену пленными.
До этого в Кремле сообщали, что телефонный разговор между президентом РФ и понтификом носил конструктивный характер. Путин поздравил понтифика с избранием на папский престол и пожелал успехов в его пастырском служении.
Президент также высоко оценил роль предшественника Льва XIV – папы Франциска – в укреплении двусторонних связей между Россией и Ватиканом. По просьбе патриарха Кирилла Путин передал новому понтифику пожелания успехов в его деятельности на благо мира и взаимопонимания.
Папа римский, в свою очередь, выразил поддержку продолжению важного диалога между Русской православной церковью и Ватиканом.