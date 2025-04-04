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Лавров обсудил с секретарем Святого престола ситуацию вокруг Украины

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с секретарем Ватикана по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером ситуацию вокруг Украины в контексте российско-американского диалога о путях урегулирования конфликта. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам международной повестки и обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений с акцентом на взаимодействие по нескольким гуманитарным аспектам. Они выразили обоюдную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога. Лавров высказал признательность Святому престолу за содействие в решении гуманитарных вопросов, включая обмен пленными.

18 января уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о содействии Ватикана в возвращении в Россию и на Украину получивших ранения военнослужащих.

В январе Россия и Украина провели репатриацию военных. Каждая из сторон передала по 25 человек. Депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаил Саралиев уточнил, что был проведен обмен именно тяжелораненых военнопленных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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