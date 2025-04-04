Лавров обсудил с секретарем Святого престола ситуацию вокруг Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с секретарем Ватикана по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером ситуацию вокруг Украины в контексте российско-американского диалога о путях урегулирования конфликта. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.