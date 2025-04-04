Лавров обсудил с секретарем Святого престола ситуацию вокруг Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с секретарем Ватикана по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером ситуацию вокруг Украины в контексте российско-американского диалога о путях урегулирования конфликта. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
Стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам международной повестки и обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений с акцентом на взаимодействие по нескольким гуманитарным аспектам. Они выразили обоюдную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога. Лавров высказал признательность Святому престолу за содействие в решении гуманитарных вопросов, включая обмен пленными.
18 января уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о содействии Ватикана в возвращении в Россию и на Украину получивших ранения военнослужащих.
В январе Россия и Украина провели репатриацию военных. Каждая из сторон передала по 25 человек. Депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаил Саралиев уточнил, что был проведен обмен именно тяжелораненых военнопленных.