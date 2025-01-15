Россия и Украина провели репатриацию раненых

Россия и Украина провели репатриацию раненыхКаждая из сторон вернула 25 военных с тяжелыми ранениями
Россия и Украина провели репатриацию получивших ранения военнослужащих: каждая из сторон передала по 25 человек. Посреднические усилия оказали Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.
Все российские военнослужащие пока находятся в Белоруссии. Там им оказывается психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками, утверждает Минобороны РФ. Позже все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию.
Как уточнил депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаил Саралиев, сегодня был проведен взаимный обмен именно тяжелораненых военнопленных.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале также опубликовала фото и видео освобожденных российских военнослужащих. По ее словам, она вместе с омбудсменом Украины лично пообщалась с военными с обеих сторон.
«Из первых уст получили информацию об условиях содержания и медицинской помощи», – написала Москалькова.
В конце 2024 г. стороны провели также обмен телами погибших военных. Россия передала Украине 503 тела. Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными выразил благодарность за содействие в передаче тел Международному комитету Красного Креста. Украина вернула России 42 погибших военных.