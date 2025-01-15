Россия и Украина провели репатриацию раненых

Все российские военнослужащие пока находятся в Белоруссии. Там им оказывается психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками, утверждает Минобороны РФ. Позже все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию.