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Россия и Украина провели репатриацию раненых

Каждая из сторон вернула 25 военных с тяжелыми ранениями
Екатерина Щербинина
ТАСС
ТАСС

Россия и Украина провели репатриацию получивших ранения военнослужащих: каждая из сторон передала по 25 человек. Посреднические усилия оказали Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.

Все российские военнослужащие пока находятся в Белоруссии. Там им оказывается психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками, утверждает Минобороны РФ. Позже все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию.

Как уточнил депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаил Саралиев, сегодня был проведен взаимный обмен именно тяжелораненых военнопленных.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале также опубликовала фото и видео освобожденных российских военнослужащих. По ее словам, она вместе с омбудсменом Украины лично пообщалась с военными с обеих сторон.

«Из первых уст получили информацию об условиях содержания и медицинской помощи», – написала Москалькова.

В конце 2024 г. стороны провели также обмен телами погибших военных. Россия передала Украине 503 тела. Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными выразил благодарность за содействие в передаче тел Международному комитету Красного Креста. Украина вернула России 42 погибших военных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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