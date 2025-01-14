Лавров подвел итоги работы российской дипломатии в 2024 году: главное

Лавров подвел итоги работы российской дипломатии в 2024 году: главноеМинистр рассказал об отношениях РФ с США, Европой и странами Ближнего Востока
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел ежегодную пресс-конференцию, посвященную итогам работы российской дипломатии в 2024 г. В ней приняли участие российские и иностранные журналисты. «Ведомости» собрали главные темы.
О многополярности
По словам Лаврова, современный исторический этап является эпохой противостояния тех, кто отстаивает коренные принципы международного права, того порядка, который сложился после Второй мировой войны и закреплен в Уставе Организации Соединенных Наций, и теми, кого эти принципы не устраивают.
Западу, пояснил Лавров, противостоят те, «кто за многополярность, за Устав ООН, прежде всего за принцип суверенного равенства государств». Это требует от всех ратифицировавших документ не навязывать свою волю, а договариваться.
Главная цель Запада, считает министр, – подавить очередного конкурента, каковым сейчас оказалась Россия.
«Главная цель – ослабить Россию в геополитическом плане, создавая прямо на ее границах – не где-то там за океаном, а прямо на наших границах, на исконно русских территориях, закладывавшихся и развивавшихся, обустраивавшихся русскими царями и их сподвижниками – создание именно там прямых военных угроз Российской Федерации», – подчеркнул Лавров.
Киев объявил жителей этих земель террористами, когда они отказались его поддержать, заявил глава российского МИДа.
Об украинском конфликте
Российская сторона, подчеркнул глава МИД РФ, готова обсуждать гарантии безопасности той страны, «которая сейчас называется Украина, или части этой страны, которая пока еще не самоопределилась, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии». При этом евразийский контекст должен быть доминирующим. По мнению Лаврова, западная часть континента не может отгородиться от Китая, Индии, России, Персидского залива и Южной Азии.
По словам Лаврова, все в мире начали признавать, что дело не в Украине, а в том, что эту страну используют для ослабления России в контексте ее в системе европейской безопасности.
Министр подчеркнул, что угрозы на западных границах РФ должны быть ликвидированы как одна из главных первопричин и это может произойти только при каких-то более широких договоренностях.
О «Турецком потоке»
США дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия Евросоюза, сказал Лавров. Штаты «науськивают» Киев, чтобы «сейчас вслед за "Северными потоками" еще и "Турецкий поток" вывести из строя». Конкуренция в сфере экономики, вернее, отказ от честной конкуренции и использование недобросовестных, агрессивных методов подавления конкурентов, пояснил глава МИДа, проявляется в санкционной политике.
О необходимости реформы Совбеза ООН
«Что касается реформы Совета Безопасности, то да, она нужна, потому что те страны, которые несут особую ответственность в мировой экономике, мировых финансов, мировой политике, военных раскладах – далеко не все они представлены в Совете Безопасности ООН», – заявил министр, назвав, в частности, Китай, Индию и Бразилию.
О внутренних проблемах США
В США много внутренних проблем, в частности, «нищета на каждом шагу, если сойти с центральных магистралей», сказал российский дипломат. Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии составил $150 млрд – то есть больше, «чем они закачали на Украину».
При этом в традиции американских демократов – «напоследок нагадить» новой администрации. Так, по словам Лаврова, было и при уходе президента США Барака Обамы с поста, так происходит и сейчас, при уходе Джо Байдена.
«У демократов есть такие манеры в политике – напоследок нагадить следующей администрации, как это сделал Барак Обама за три недели до инаугурации Дональда Трампа в первую его каденцию, когда выгнал 120 российских сотрудников дипломатических учреждений», – пояснил Лавров.
Заявления Байдена о курсе на поддержку Украины – это «завещание» уходящей администрации о продолжении борьбы с РФ. Байден, напомнил Лавров, в отчете по внешней политике заявил, что США удалось «поставить под ружье» 50 стран, «чтобы помогать Украине, а на самом деле, чтобы воевать против России руками Украины». В его действиях российский министр усмотрел параллели с Наполеоном и Гитлером.
При это Лавров подчеркнул «одурманенность безнаказанностью» у Запада при вмешательстве в дела других стран. По его словам, власти в США считают, что имеют право «вершить судьбы всех народов мира», демократия для них означает «что хочу, то и ворочу». Они считают себя вправе выносить вердикты по итогам выборов, как это случилось с Венесуэлой. уточнил министр.
О громких заявлениях Трампа
Лавров сообщил, что пока никаких предложений от команды Трампа о встрече с президентом России Владимиром Путиным не поступало, российская сторона ждет конкретных инициатив.
«Президент Путин многократно сказал, что он готов встречаться, но пока таких предложений не было. Затем президент Трамп сказал, что Путин хочет встречаться, и я считаю, что нужно встречаться, но сначала надо заехать в офис», – пояснил глава внешнеполитического ведомства.
Россия изучит позицию Трампа по Украине, когда он официально вступит в должность и окончательно сформулирует ее.
Что касается слов Трампа о приобретении Гренландии, в этом вопросе, считает Лавров, «нужно послушать гренландцев», как сделала Россия с жителями Крыма, Донбасса и Новороссии.
О российско-армянских отношениях
Сегодняшние отношения России и Армении на официальном уровне непростые. РФ никому не диктует, с кем нужно сотрудничать, поэтому решение Армении подписать соглашение о стратегическом партнерстве с США российская сторона считает суверенным решением Еревана.
При этом Лавров подчеркнул, что такие договоры никогда «не требовали от того или иного участника выступать против третьей страны».
Министр отметил, что желание Армении вступить в Евросоюз несовместимо с членством страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), так как эти объединения работают по разным принципам.
«Это две разные зоны свободной торговли, две разные системы снижения или отказа от пошлин или тарифов, они не совпадают», – пояснил Лавров.
О ситуации на Ближнем Востоке
Россия не уходит с Ближнего Востока, сказал Лавров, комметируя события, происходящие в Сирии. Посольство РФ остается в Дамаске, с новыми властями страны есть повседневные контакты.
Ситуация в Сирии, считает министр, произошла из-за искушения руководства страны «ничего не менять», хотя Россия подталкивала к тому, «чтобы Конституционный комитет, который был создан по инициативе России, <...> возобновил свою работу».
Говоря об отношениях с Ираном, Лавров пояснил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами не направлен против кого-либо, он призван обеспечить безопасность обеих стран. Его планируют подписать 17 января лидеры России и Ирана после переговоров в Кремле.
«Договор <...> носит конструктивный характер и нацелен на то, чтобы укреплять способности и России, и Ирана, и наших друзей в различных частях света к тому, чтобы лучше развивать экономику, решать социальные вопросы и обеспечивать надежно обороноспособность», – сказал глава МИД РФ.
Об авиакатастрофе в Актау
РФ высоко оценивает отношения с Азербайджаном, в том числе в рамках расследования авиакатастрофы самолета Azal в Актау.
Лавров призвал дождаться полноценного расследования и «не нагнетать в медийном пространстве атмосферу, используя сведения, которые, по большому счету, не подтверждаются информацией из черных ящиков».