Лавров подвел итоги работы российской дипломатии в 2024 году: главное

При это Лавров подчеркнул «одурманенность безнаказанностью» у Запада при вмешательстве в дела других стран. По его словам, власти в США считают, что имеют право «вершить судьбы всех народов мира», демократия для них означает «что хочу, то и ворочу». Они считают себя вправе выносить вердикты по итогам выборов, как это случилось с Венесуэлой. уточнил министр.