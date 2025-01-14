США и Армения подпишут документ о стратегическом партнерстве
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и государственный секретарь США Энтони Блинкен подпишут в Вашингтоне документ о стратегическом партнерстве между двумя странами. Об этом сообщает МИД Армении.
Церемония подписания состоится в 22:00 по ереванскому времени (в Вашингтоне в этот момент будет 13:00, а в Москве – 21:00) и будет освещаться на платформах МИД Армении и госдепа США.
5 декабря 2024 г. глава Пентагона Ллойд Остин встретился с главой минобороны Армении Суреном Папикяном. Министры обсудили вопросы развития сотрудничества двух стран в области безопасности. Кроме того, Остин и Папикян пришли к выводу, что у США и Армении общая цель – установление прочного мира в Закавказье.
16 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Пашинян предоставил Трампу информацию о развитии и текущей ситуации в отношениях Армении и США за последние годы.