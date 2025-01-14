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США и Армения подпишут документ о стратегическом партнерстве

Ведомости

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и государственный секретарь США Энтони Блинкен подпишут в Вашингтоне документ о стратегическом партнерстве между двумя странами. Об этом сообщает МИД Армении.

Церемония подписания состоится в 22:00 по ереванскому времени (в Вашингтоне в этот момент будет 13:00, а в Москве – 21:00) и будет освещаться на платформах МИД Армении и госдепа США.

По данным МИДа, Мирзоян находится с рабочим визитом в Вашингтоне с 14 по 15 января.

5 декабря 2024 г. глава Пентагона Ллойд Остин встретился с главой минобороны Армении Суреном Папикяном. Министры обсудили вопросы развития сотрудничества двух стран в области безопасности. Кроме того, Остин и Папикян пришли к выводу, что у США и Армении общая цель – установление прочного мира в Закавказье.

16 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Пашинян предоставил Трампу информацию о развитии и текущей ситуации в отношениях Армении и США за последние годы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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