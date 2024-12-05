Министры обороны США и Армении обсудили развитие сотрудничества
Глава Пентагона Ллойд Остин встретился с главой минобороны Армении Суреном Папикяном, сообщил представитель минобороны США Пэт Райдер на брифинге.
Министры обсудили вопросы развития сотрудничества двух стран в области безопасности.
«Министры обсудили нынешние и будущие усилия в рамках сотрудничества в области безопасности, такие, как развитие военного образования и повышение квалификации кадров, наращивание институционального потенциала и профподготовку», – рассказал Райдер.
Кроме того, Остин и Папикян пришли к выводу, что у США и Армении общая цель – установление прочного мира в Закавказье.
16 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом.
Пашинян предоставил Трампу информацию о развитии и текущей ситуации в отношениях Армении и США за последние годы. Обсуждались также вопросы, связанные с региональной повесткой дня.