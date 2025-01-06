Алиев потребовал наказать виновных по делу об авиакатастрофе вблизи Актау

29 декабря Алиев заявил, что Embraer E190 потерпел крушение из-за обстрела с земли. По его словам, факты указывают, что воздушное судно получило повреждения извне возле Грозного, практически потеряв управление. Сначала самолет привели в неуправляемое состояние средства радиоэлектронной борьбы. Из-за обстрела с земли сильно пострадала его хвостовая часть. Пилот мог воспринять удар как столкновение с птицами, ведь «никто не подумал бы, что самолет будет обстрелян с земли в дружественной стране». Лайнер был сбит случайно, речь о совершении умышленного теракта не идет, отметил президент Азербайджана.