Алиев потребовал наказать виновных по делу об авиакатастрофе вблизи Актау
Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал наказания виновных в крушении пассажирского самолета Embraer E190 Azerbaijan Airlines вблизи города Актау в Казахстане. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан».
«Мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого отношения», – подчеркнул Алиев.
По его словам, крушения можно было бы избежать, если бы вовремя были приняты меры по закрытию воздушного пространства.
Сейчас идет процесс расшифровки черных ящиков. Алиев выразил уверенность, что скоро власти страны узнают предварительный результат. Это станет важным этапом в расследовании и наказании виновных.
29 декабря Алиев заявил, что Embraer E190 потерпел крушение из-за обстрела с земли. По его словам, факты указывают, что воздушное судно получило повреждения извне возле Грозного, практически потеряв управление. Сначала самолет привели в неуправляемое состояние средства радиоэлектронной борьбы. Из-за обстрела с земли сильно пострадала его хвостовая часть. Пилот мог воспринять удар как столкновение с птицами, ведь «никто не подумал бы, что самолет будет обстрелян с земли в дружественной стране». Лайнер был сбит случайно, речь о совершении умышленного теракта не идет, отметил президент Азербайджана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин и Алиев 29 декабря обсудили по телефону ситуацию вокруг крушения самолета. 28 декабря Путин в телефонном разговоре с азербайджанским лидером «принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России».
25 декабря вблизи Актау разбился самолет Embraer E190, летевший из Баку в Грозный. На борту были 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В Азербайджане и Казахстане также возбудили уголовные дела.