Казахстан отправил в Бразилию черные ящики разбившегося в Актау самолета

Казахстан отправил в Бразилию черные ящики разбившегося в Актау самолетаОни будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий
Казахстан отправил в Бразилию черные ящики самолета, который разбился в Актау. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства транспорта республики.
«Комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию. Черные ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA)», – говорится в сообщении ведомства.
25 декабря самолет AZAL Embraer E190 авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный, разбился при посадке вблизи Актау в Казахстане. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек.
28 декабря президент России Владимир Путин принес извинения своему коллеге из Азербайджана Ильхаму Алиеву «в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Позже Алиев заявил в интервью AzTV, что Embraer E190 потерпел крушение в результате обстрела с земли. В момент посадки в Грозном регион подвергся атаке со стороны украинских беспилотников, а российские средства противовоздушной обороны отражали эти нападения, говорил Путин.