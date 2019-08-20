Чем Гренландия привлекла США
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В середине августа стало известно об интересе президента США Дональда Трампа к покупке Гренландии. Хотя власти острова и Дании, которой он принадлежит, сразу же заявили, что он не продается, Трамп подтвердил, что «стратегически» это была бы интересная сделка для Вашингтона. Гренландия – крупнейший остров на Земле. Большая часть его территории покрыта льдом, а население составляет лишь 56 000 человек. «По существу, это большая сделка в сфере недвижимости», – заявил Трамп.
Интерес США к Гренландии может быть вызван не только обширной территорией в Арктике, за которую по мере таяния льдов из-за глобального потепления постепенно разворачивается борьба между крупнейшими странами. Остров обладает большими запасами редкоземельных металлов, пишет Financial Times (FT). Но сейчас эти востребованные в высокотехнологичных секторах элементы на мировой рынок поставляет в основном Китай. В прошлом году на его долю пришлось около 70% мировой добычи редкоземельных металлов, а также почти 90% их переработки, отмечает BBC.
Вскоре после того, как в мае Вашингтон запретил Huawei покупать комплектующие у американских поставщиков, председатель КНР Си Цзиньпин посетил крупный завод по производству редкоземельных металлов. Это было воспринято многими как намек, что Пекин может ограничить их экспорт из-за торговой войны с Вашингтоном. Тем более что однажды он уже так поступил (см. врез).
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